Primer vistazo al anime de Terminator Zero

Netflix no solo se ha enfocado en licenciar anime de Japón, sino que también ha trabajado para crear sus propiedades. Este es el caso de Terminator Zero, el cual está a cargo de Production I.G., los mismos que están trabajando en Kaiju No. 8 en estos momentos. De esta forma, el día de hoy se ha compartido el primer vistazo oficial a esta producción.

Recientemente, Entertainment Weekly tuvo la oportunidad de hablar con Mattson Tomlin, el escritor de Terminator Zero, para discutir sobre la historia y la locación en la que se llevará a cabo este anime. Para comenzar, esta historia se lleva a cabo en Japón, en 1997. Si bien todas las películas siguen siendo canon, este trabajo está inspirado en las primeras dos cintas, y el enfoque estará en nuevos personajes. Esto fue lo que mencionó Tomlin al respecto:

“Creo que es hora de abordar nuevos personajes y no cargarme con otra saga de John y Sarah Connor. Ha habido un intento de hacerlo en un par de ocasiones diferentes. Hay muchas referencias a las otras películas. Los fans que realmente conocen las películas harán el meme de Leo de Érase una vez. Once Upon a Time in Hollywood, pero no será tan directo como cuando entra John Connor, porque John Connor no entra”.

Junto a eso, se han compartido las primeras imágenes oficiales de Terminator Zero, las cuales nos dan un mejor vistazo a la aventura que nos espera en Netflix en solo un par de meses.

Pese a que Terminator Zero se lleva a cabo alelado de todo lo que conocemos sobre esta serie aún hay múltiples elementos característicos, como un soldado del futuro que es enviado al pasado para proteger a un científico llamado Malcolm Lee, que está trabajando para lanzar una inteligencia artificial que competirá contra el sistema de Skynet.

Todos los episodios de Terminator Zero llegarán a Netflix el próximo 29 de agosto. En temas relacionados, ya hay fecha para el early access de Terminator Survivor. De igual forma, puedes conocer más sobre esta nueva producción aquí.

Terminator Zero luce como el mejor proyecto de la propiedad desde la serie de The Sarah Connor Chronicles. Espero que este anime tenga el éxito deseado. Production I.G. es un gran estudio, y no puedo esperar para ver qué hacen con esta propiedad.

