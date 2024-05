Netflix confirma Happy Gilmore 2 con Adam Sandler

Adam Sandler es un actor de múltiples talentos. No solo es capaz de parecerse frente a la cámara, sino que también ha estado involucrado en múltiples aspectos de la producción de sus películas. Ahora, el día de hoy, se ha revelado que una secuela de Happy Gilmore, una de sus cintas más amadas de los 90, tendrá una secuela para Netflix.

Por medio de una reciente junta, Netflix confirmó que Happy Gilmore 2 ya está en producción, aunque por el momento no hay una fecha de estreno. Sandler retomará el papel principal. Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre el elenco o el director que tendrá esta secuela en sus manos.

Happy Gilmore se estrenó en 1996, y pese a tener una recepción mixta en reseñas, logró recaudar más de $38 millones con un presupuesto de $12 millones, por lo que fue considerada un éxito en su momento. La idea de una secuela para esta cinta ha estado en la cabeza de Sandler y el resto del elenco de la película original desde hace tiempo. Afortunadamente, Netflix por fin le ha dado al actor la oportunidad de hacer visión una realidad.

La relación entre Adam Sandler y Netflix ha sido mixta. Si bien películas como Spaceman, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah y Hustle han gozado de una recepción positiva, el resto de su trabajo con el gigante de streaming no ha sido del agrado de muchos. De esta forma, será interesante ver la calidad que tendrá Happy Gilmore 2, la cual podría estar más orientada a lo visto en Grown Ups, y no tanto en su trabajo más alabado. En temas relacionados, surge el primer vistazo oficial a la segunda temporada de The Last of Us. De igual forma, Amazon confirma serie live action de Tomb Raider.

Nota del Autor:

Me gusta cuando Adam Sandler hace trabajos más complicados, como Uncut Gems y Punch-Drunk Love. Sin embargo, también entiendo que a la gente le gusten más sus películas sin tanta complejidad. Espero que Happy Gilmore 2 sea el éxito que todos desean.

Vía: IGN