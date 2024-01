El siguiente Donkey Kong no sería un Country

Por años se ha hablado de un nuevo juego de Donkey Kong en desarrollo. Aunque Nintendo aún no confirma esto, múltiples insiders y filtradores han señalado que una entrega nunca antes vista en la serie de Country podría llegar en un futuro. Bueno, ahora parece que este no será el caso, puesto que un reconocido informe ha destruido estas esperanzas.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Necro, un famoso insider de Nintendo, ha señalado que el siguiente juego de Donkey Kong no formaría parte de la serie Country, algo que se ha rumoreado, y cobró fuerza cuando se reveló que este famoso personaje sería el centro de atención de la próxima atracción de Super Nintendo World.

It's false because next DK will not be Country 🫠

— 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 23, 2024