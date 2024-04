Director de Bayonetta Origins defiende los 30 fps de Paper Mario

Este año Nintendo va a traer de regreso a un clásico de la era del Gamecube, Paper Mario The Thousand-Year Door, al cual se le considera el mejor título de la franquicia en cuestión, y ahora gran parte del público disfrutará del lanzamiento gracias a un retoque de alta definición parecido a lo que pasó en su momento con Metroid Prime. Sin embargo, con las impresiones de prensa se ha descubierto algo que no ha gustado nada a los fans, un factor relacionado directamente al rendimiento de la entrega.

La queja colectiva habla sobre los 30 cuadros a los que correrá el juego, puesto que muchos no encuentran sentido a esta decisión por parte de Intellygent Systems y Nintendo, puesto que el original de hace 20 años iba a 60 FPS, siendo uno de los pocos juegos que iban a esa velocidad en Gamecube. Y ante esta problemática, se ha pronunciado el director de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, argumentando que hay razones importantes para que decidan dar ese paso con el rendimiento.

The most difficult part of game dev is making choices about what to prioritize. Everything has a cost, both in terms of dev time to implement it, and in terms of processing time when the game is running…ultimately you simply cannot have everything. (3/7)

— Abebe Tinari (@Bebetheman) April 28, 2024