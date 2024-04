Se anuncia nuevo juego de Cyberpunk 2077

Para quien no lo tenga en el radar, Cyberpunk 2077 se ha salvado de ser un fracaso definitivo debido a una sola razón, y eso fue el lanzamiento del anime conocido como Edgerunners, mismo que despertó el interés de muchos que no compraron el juego, dándole una nueva oportunidad y a la vez pidiendo el DLC que llegó el año pasado. Con esto en mente, y mientras llega la segunda temporada del show, habrá una expresión del lore de los personajes gracias a un juego de mesa que en esencia complementaría a Red.

Por lo menciona del medio Dicebreaker , se lanzará el kit de misión Cyberpunk Edgerunners, mismo que actuará como un conjunto inicial independiente para el TTRPG cuando se lance más adelante en 2024, pero también revelará más información sobre Lucy, Rebecca y otros personajes que se llevaron el corazón de los fans. Lo mejor, es que la historia es canónica, ya que viene directamente del creador de Edgerunners, Rafał Jaki.

Habrá siete personajes pregenerados a los jugadores, lo que les permitirá explorar Night City con su equipo Edgerunners antes de los eventos de la serie por ahora disponible solo en la plataforma de Netflix. Esto podrá ser una manera de seguir las vidas de los diferentes sujetos y conocer sus trasfondos. Y es que los fans no deben confiarse de una segunda temporada, después de todo no ha sido confirmada por la plataforma de streaming y tampoco CD Projekt Red.

Acá la sinopsis:

Narra la historia de un chico que malvive en las calles de una ciudad futurista obsesionada con la tecnología y la modificación corporal. Con todo en su contra, opta por buscarse la vida convirtiéndose en un ‘edgerunner’, un mercenario proscrito’. Serie de animación basada en el videojuego “Cyberpunk 2077”.

Haste este momento se ha hablado de un nuevo juego de la franquicia que sería secuela de lo visto en el original de 2020, pero no preven muchos avances hasta que salga el siguiente The Witcher antes.

