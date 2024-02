SEGA menciona que el nuevo Crazy Taxi será AAA

La compañía SEGA, ha dado un emocionante paso adelante al anunciar el próximo lanzamiento de una nueva entrega de su aclamada serie Crazy Taxi durante la ceremonia de The Game Awards en 2023. Y algo que llama la atención de manera sorpresiva, es que la compañía ha prometido que este próximo título será algo grande, no se van a limitar con un lanzamiento secundario, y podría a empatar a otras franquicias de la marca, como podría ser la popular Like a Dragon o como se le solía decir antes, Yakuza.

En un nuevo informe del Japan Times, se analiza el estudio Sapporo de la empresa, que se estableció en diciembre de 2021 y ayuda con el desarrollo de varios juegos, incluyendo esta nueva entrega del clásico de Dreamcast. En dicho papel, el presidente de Sapporo y director ejecutivo senior de Sega, Takaya Segawa, explica el papel de esta división y los juegos en los que ha estado colaborando, dando a entender que la talla del juego será AAA.

Aquí lo mencionado:

Somos responsables de títulos como Phantasy Star Online 2 : New Genesis y Hatsune Miku: Colorful Stage en cooperación con las bases en Tokio y en el extranjero. También estamos participando en el desarrollo de títulos triple A, incluido Crazy Taxi. En este momento, no tenemos ningún título desarrollado de forma independiente por el estudio, pero tenemos la intención de hacerlo en el futuro.

Para quien no conozca la franquicia, aquí un poco de su contexto: