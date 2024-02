Ofrecen muchos detalles de Shin Megami Tensei V: Vengeance

Ayer los fanáticos de Atlus han quedado más que complacidos, esto con el anuncio de Shin Megami Tensei V: Vengeance, juego que será una especie de versión expandida del RPG que llegó para Switch hace ya casi tres años atrás. Con mejoras en cuanto a misiones, personajes, demonios por capturar y muchos. Y si algunos no han quedado convencidos con el primer tráiler que se mostró, hace poco se ha dicho específicamente qué veremos dentro de esta propuesta que le da un plus a la versión original.

Esto fue mediante un programa especial en el que Atlus, el cual ha durado 25 minutos, detallando cada aspecto que tendrá el videojuego que ahora ya no será exclusivo de Switch, mencionado agregados en la historia, nuevos aspectos para el personaje principal y hasta la adición de aspectos del lore que no terminaron de contarse.

Aquí algunos aspectos importantes:

– Agrega habilidades únicas para cada demonio del grupo.

– Estos ocuparán un espacio diferente al de otras habilidades.

– La nueva habilidad enfatizará y diferenciará características y estilos de juego únicos para cada demonio.

– Nahobiho es un nuevo demonio de tipo Frost basado en la apariencia de Nahobino

– Nahobiho puede usar una versión elemental de hielo de la habilidad Wrath Tempest.

– Nahobiho es uno de los 40 nuevos demonios que se agregarán

– Podrás interactuar con los demonios en tu grupo.

– Los jugadores pueden aumentar el nivel máximo de Nahobino y demonios de 99 a 150.

– Los contenidos descargables The Return of the True Demon, The Doctor’s Last Wish, The Rage of a Queen y A Goddess in Training están incluidos.

– El DLC Mitama seguirá siendo contenido pago.

– Se agregarán dos nuevos demonios como DLC pago: Dagda de SMT IV: Apocalypse y el nuevo demonio Konohana Sakuya.

– Elige entre la ruta original o la nueva ruta desde el comienzo del juego

– La ruta del Canon de la Creación sigue la misma historia contada en el SMT V original.

Recuerda que Shin Megami Tensei V: Vengeance llegará el 21 de junio a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Nota del editor: Es bueno que este juego tenga oportunidades en otras plataformas, y mejor que sea en una versión definitiva con más contenido del común. Seguro en las consolas grandes finalmente tendremos 30 cuadros por segundo estables, algo que no pasaba en Switch.