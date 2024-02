Nuevo reporte de ventas millonario de Elden Ring

Esta semana ha sido de grandes sorpresas para los amantes de los Soulslike, dado que se anunció formalmente la fecha de lanzamiento de Shadow of The Erdtree, el cual será el contenido de paga adicional para el consagrado Elden Ring, la última creación de FromSoftware con el género que los ha hecho estrella. Y además de que dieron los primeros detalles sobre lo que vendrá, también dieron una actualización de las ventas obtenidas a lo largo de estos meses, poco después de cumplir el segundo aniversario.

Según lo mencionado en el documento oficial donde explican todo a detalle, sobre todo la parte de trasfondo del DLC y lo que podrá contener, en la parte de descripción donde se nos dice “¿Qué es Elden Ring?“, hacen hincapié en que se convirtió en el título más destacado de 2022. Pero, también se ha dicho que hasta este momento se han distribuido poco más de 23 millones copias en el mundo, asumiendo que será en las diferentes consolas y PC donde se encuentra disponible.

Aquí lo dicho en el PDF:

ELDEN RING es un juego de rol de acción ambientado en un auténtico mundo de fantasía oscura. El juego permite a los jugadores explorar vastos campos y mazmorras para descubrir lo desconocido y disfrutar de la sensación de logro que surge al superar

obstáculos y desafíos. Combinando las capacidades de desarrollo de FromSoftware y el poder de marketing de Bandai Namco Entertainment en el extranjero, este título ha sido jugado por fanáticos de todo el mundo desde su lanzamiento el 25 de febrero de 2022 y ha enviado más de 23 millones de unidades en todo el mundo. Además, la jugabilidad del juego y su visión del mundo única han sido muy aclamados y ha ganado los cuatro premios principales de juegos en todo el mundo, incluido “The Game Awards 2022”, “Golden Joystick Awards 2022”, “26th D.I.C.E. Awards” y “Juego del año” en el “Game Developers Choice Awards 2023” y muchos otros premios famosos en el mundo. “ELDEN RING” seguirá siendo un contenido de calidad profundo y duradero para los fans de todo el mundo.

Recuerda que Elden Ring Shadow of The Erdtree de 21 de junio de 2024. El juego base está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Bandai Namco

Nota del editor: Definitivamente es un juego que merece lo cosechado, por lo que no sorprendería que el DLC también se lleve al menos unos 10 millones de ejemplares. Deberemos esperar hasta mitad de año para conocer la respuesta de los jugadores ante este gran suceso.