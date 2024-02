FromSoftware habla sobre posible secuela para Elden Ring

Esta semana ha estado bastante sacudida en el mundo de los videojuegos, pues en el transcurso de un día se dieron bastantes anuncios, como todos los juegos de socios que estarán llegando a Nintendo Switch o hasta la revelación de los cuatro títulos de Xbox que llegan a más plataformas. Sin embargo, estos anuncios no fueron suficientes para eclipsar al video más esperado, y eso fue justamente el primer vistazo a Shadow of the Erdtree, la expansión que llegará a Elden Ring a mitad de año.

A pesar de que aún no se lanza, los fans y medios se han empezado a preguntar qué es lo que sigue para la saga, y sobre si habrá alguna expansión nueva o un juego totalmente nuevo para explorar regiones nunca antes vistas y eliminar jefes que van más allá de la imaginación. Por fortuna, esto ya tiene una respuesta, pues IGN le ha preguntado directamente al responsable de la saga, Hidetaka Miyazaki, si veremos más de esta historia o si todo terminará con Erdtree.

Aquí su respuesta:

No queremos decir que este sea el final de la saga de Elden Ring por ahora. Creo que dijimos algo similar al final de Dark Souls 3. No queríamos reducir esas posibilidades ni ponerles fin justo en ese momento. Y es una historia similar con Elden Ring. No queremos desalentar las posibilidades de que esto ocurra. Puede que haya más ideas en el futuro. No tenemos ningún plan actual para hacer un segundo DLC o una secuela, pero definitivamente no queremos eliminar esa posibilidad. Creemos que bien podría haber algo en el futuro.

En cuanto a los tiempos que corren, el DLC próximo a estrenarse será lanzado a un precio de $40 USD, lo que implica poco más de la mitad de un juego completo, y por lo que prometen, la escala de esta nueva aventura será enorme, tanto así que los jugadores deberían volver al juego vainilla para prepararse. Algo que igual llama la atención, es que este contenido tendrá una edición especial, algo que no suele verse en esta industria para los productos.

Recuerda que Elden Ring Shadow of The Erdtree llega el 21 de junio de 2024. Disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: VGC

Nota del editor: Definitivamente la gente siempre querrá más Elden Ring, incluso cuando llegue el DLC y lo terminen con todos los trofeos y logros. Pero creo que sería mejor darle un descanso, esto para pasar al remaster de Bloodborne que muchos están pidiendo.