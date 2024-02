Parece que nadie puede estar contento. Ayer se reveló que cinco juegos clásicos de Rare habían llegado al Nintendo Switch Online, incluyendo experiencias que no estaban disponibles en otros lados con anterioridad, como Battletoads in Battlemaniacs. Sin embargo, muchos no estuvieron contentos ante la falta de ver Rare Replay, algo que los usuarios estaban esperando.

Por medio de redes, múltiples fans exigieron la llegada de Rare Replay al Nintendo Switch, alegando que los cinco juegos que se han agregado al servicio de suscripción de la Gran N no representan en su totalidad el legado de este amado estudio.

The Green Man @XboxP3 disappointed us very much! Rare Replay should have been announced on Switch, but instead we're settling for cold crumbs! Nintendo fans, true Rare fans, have been asking for this compilation for years! Microsoft stole Rare from us and now it's laughing at us! pic.twitter.com/yNupmLtR3l

"So we're getting Rare Replay on Nintendo Switch right??"

Accessibility

Putting rare replay on more systems means more access to more people. It’s easily the best value game compilation ever.

NSO doesn’t cut it, as those games will eventually go away and the switch online will be shut down.

Put it on switch, steam and ps5. https://t.co/mbTPtFxV8M

— Bring Back Banjo (@BringBackBanjoK) February 21, 2024