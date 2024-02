The End of Evangelion llegará a los cines de occidente

En la actualidad, muchas de las películas de anime llegan de manera frecuente a todo el mundo, los ejemplos claros será la introducción de la nueva temporada de Kimetsu No Yaiba y hasta la filmación oficial de Spy X Family, algo que décadas atrás era muy difícil de distribuir, incluso con franquicias como Pokémon o Dragon Ball, las cuales son inmensamente populares. Y ahora, gracias a la distribución actual, será posible que la legendaria The End of Evangelion llegue a cines por tiempo limitado.

La marca Gkids, que hace la localización de este tipo de productos en Estados Unidos, ha confirmado que esta cinta llegará a salas seleccionadas dentro de dicho país, pero el tiempo de proyección será bastante limitada, por lo que los usuarios deberán estar pendientes a la liberación de boletos. Concretamente, serán los próximos 17 y 20 de marzo los días en que se podrá ver la cinta, con horarios que cubrirán gran parte del día, y claro, no se afirma nada de llegar a más países del continente.

Aquí el comunicado:

ALL PERSONNEL, CONDITION ONE BATTLE STATIONS. COUNTDOWN START. THE END OF EVANGELION in theatres March 17 & 20https://t.co/aspVtokwLx pic.twitter.com/i5DKkQQVtL — GKIDS Films (@GKIDSfilms) February 21, 2024

Aquí la sinopsis de la cinta según la distribuidora:

SEELE planea un ataque a NERV después de no poder crear un Tercer Impacto hecho por el hombre. Después de reafirmar su existencia y la de su madre en un estado de desesperación, Asuka regresa y comienza el contraataque. Sin embargo, nuevos enemigos descienden de los cielos. Mientras tanto, , Shinji es testigo de los horribles restos del EVA-02 de Asuka mientras pilotea el EVA-01. Los modelos de producción en masa rodean al EVA-01 y realizan una ceremonia solemne. ¿Qué significa completar un corazón humano?

Vale la pena mencionar, que un anuncio similar hicieron con la película de Final Fantasy VII Advent Children, la cual era supuestamente exclusiva pero hace nada de tiempo se confirmó también para México, entonces es muy posible que también llegue a este país.

Nota del editor: Es muy posible que esta película también llegue por acá, pues las marcas distribuidoras se han puesto más las pilas y han traído productos casi a nada de haber salido en Japón. Eso ya lo vimos con Digimon, One Piece y Dragon Ball, entonces Evangelion no puede ser la excepción a la regla.