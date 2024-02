El día de hoy, 22 de febrero, se estrena Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training, la nueva película del aclamado anime de Ufotable. Si eres de aquellos que adoran coleccionar vasos promocionales, te dará gusto escuchar que ya puedes conseguir un los vasos coleccionables de esta cinta en Cinépolis.

En total, hay dos vasos coleccionables en esta ocasión. El primero de estos nos muestra a Tanjiro, Nezuke, y al resto de los personajes que protagonizarán la más reciente temporada del anime. En el segundo objeto coleccionable podemos apreciar a los Pilares, los cuales están a cargo de entrenar a los personajes principales antes de su batalla final contra Muzan. Esta es la descripción oficial:

“Como parte de la celebración de este evento cinematográfico, los fanáticos ahora tendrán la oportunidad de poseer un pedazo de esta épica historia a través de los vasos coleccionables. Cada vaso, diseñado por Ping Solutions para Cinépolis, presenta ilustraciones únicas que capturan la esencia de los personajes y escenas más destacadas de ‘Demon Slayer’. Los vasos estarán a la venta en Cinépolis”.

Lamentablemente, parece que este será el único elemento coleccionable relacionado con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training. Con las dos previas películas del anime, Cinépolis también ofreció un boleto conmemorativo, pero parece que esto ha sido olvidado, dejando a los fans con solo la opción del vaso especial.

Te recordamos que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training ya está disponible en cines a lo largo de México. Esta cinta nos presenta los últimos capítulos de la tercera temporada, y el primero de la cuarta, unidos de una forma que logre durar poco más de lo mínimo para ser considerada una película. En temas relacionados, la tercera temporada del anime ya está disponible en Netflix. De igual forma, se filtra el nuevo opening de Demon Slayer.

Nota del Editor:

Tenía pensado ver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training, pero considerando que me decepcionó que solo eran, literalmente, episodios pegados sin algún tipo de edición que les diera el sentimiento de una película, decidí mejor ir. Además, en esta ocasión no dan un boleto especial.

Vía: Comunicado oficial