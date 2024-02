Más juegos de Rare llegarían al Switch Online

Durante el Nintendo Direct del día de ayer, se confirmó que cinco títulos clásicos de Rare, como Killer Instinct, ya están disponibles en Nintendo Switch Online. Si bien esta selección tuvo una recepción positiva, hubo varios títulos icónicos de la compañía que siguen sin llegar a esta plataforma. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro, puesto que una pista indicaría que pronto llegarían más juegos de Rare al Switch.

Momentos después de darse a conocer el tráiler de los cinco juegos de Rare en Switch Online, el público logró identificar cuatro siluetas de cajas en este video. De esta forma, rápidamente comenzó a circular la idea de que pronto veríamos más títulos clásicos del estudio en este servicio de suscripción.

Something interesting to note in the Rare games on Nintendo Switch Online shadowdrop announcement:

There are four constellations amongst the stars in the background in the shape of NES and/or SNES/N64 boxes.

Is this is a tease suggesting there are more Rare titles are coming? pic.twitter.com/D4pJx9snel

— Riley Little (@TheRileyLittle) February 22, 2024