Así debutó Final Fantasy VII Rebirth en Metacritic

Estamos a una semana del lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, sin duda alguna, el juego más esperado de 2024. Sin embargo, hoy mismo salieron las reseñas de este título, incluida la nuestra, y la recepción inicial es muy positiva. Todo parece indicar que Square Enix ha logrado cumplir con todas sus promesas, y nos ha entregado uno de los mejores JRPG modernos de los últimos años.

Actualmente, Final Fantasy VII Rebirth cuenta con una calificación de 93 por parte de la crítica en Metacritic. En comparación, Like a Dragon: Infinite Wealth y Persona 3 Reload, dos JRPG muy aclamados de 2024, gozan de una recepción de 89 y 88 respectivamente en este sitio. De esta forma, se espera que la próxima semana veamos una serie de opiniones similares por parte de la comunidad en general.

Respecto a la serie de Final Fantasy, Rebirth actualmente se posiciona como el segundo juego mejor reseñado en toda la saga, solo por detrás de Final Fantasy IX en PlayStation con 94 puntos en Metacritic. Detrás del nuevo trabajo de Square Enix, encontramos Final Fantasy X de PlayStation 2 con 92, así como Final Fantasy VI de SNES con la misma puntuación.

With 114 reviews, Final Fantasy VII Rebirth now sits among FF royalty as the second highest rated entry in the series. #FF7R pic.twitter.com/vhkD47sj9R — KAMI (@Okami13_) February 22, 2024

Al respecto, esto fue lo que mencionó Siliconera sobre Final Fantasy VII Rebirth:

“Llamar a un título ‘el mejor juego de 2024’ puede parecer bastante miope cuando se hace en febrero. No me importa. Voy a decirlo. Creo que Final Fantasy VII Rebirth es el mejor juego que veremos en 2024 y también me da fe en el futuro de la serie”.

Por su parte, VGC agregó:

“Final Fantasy 7 es un excelente juego de rol con algunos de los mejores personajes del canon de juegos. Si bien parte del contenido del mundo abierto roza los limites, y la narrativa principal del juego queda algo desinflada, el tiempo pasado con Aerith, Tifa y la pandilla hace que este sea un viaje por carretera enormemente divertido que jugarás durante cientos de horas”.

De igual forma, GamesRadar+ señaló:

“Final Fantasy 7 Rebirth ofrece todo el encanto de Remake al tiempo que realiza las mejoras necesarias en el contenido secundario para garantizar que valga la pena volver a aprovechar el momento de salida del original”.

De esta forma, queda claro que Final Fantasy VII Rebirth se posiciona como uno de los mejores juegos de 2024, y un fuerte candidato a Juego del Año en esta ocasión. Te recordamos que Final Fantasy VII Rebirth llegará al PlayStation 5 el próximo 29 de febrero. Si te preguntas qué calificación le dimos a esta entrega, aquí puedes checar nuestra reseña, en donde discutimos a lujo de detalle cada apartado posible. De igual forma, revelan cuándo llegaría la tercera parte de este remake.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar. Este es uno de mis juegos más esperados. Todo parece indicar que este es el mejor juego del año, y solo algo del tamaño de Tears of the Kingdom podría competir directamente con el trabajo de Square Enix en esta ocasión.

Vía: Metacritic.