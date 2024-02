The Boys se ha convertido en una de las series más populares de la época del streaming, y le ha dado a Prime Video un producto que todos desean ver. A dos años del final de la tercera temporada, por fin se ha confirmado cuándo es que la cuarta parte de esta historia estará disponible, y aún tenemos que esperar un par de meses para ver a Homelander y al resto de los personajes una vez más.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que la cuarta temporada de The Boys se estrenará el próximo 13 junio de 2024. Similar a lo que sucedió con las primeras partes, el estreno estará conformado por tres capítulos. Después de esto, veremos un nuevo episodio cada semana hasta el 18 de julio de 2024. Esto quiere decir que en total veremos ocho capítulos. Esta es la descripción oficial de la temporada:

“En la temporada cuatro, el mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Presidencial y bajo el musculoso pulgar de Homelander, quien está consolidando su poder. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca, así como su trabajo liderando a The Boys. El resto del equipo está cansado de sus mentiras. Con riesgos más peligrosos que nunca, tendrán que encontrar la manera de trabajar juntos y salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde”.

Break out the fuckin confetti pic.twitter.com/HEWZLxsyL9 — THE BOYS (@TheBoysTV) February 22, 2024

Considerando que la serie se ha alejado de lo visto en el cómic, no sabemos a ciencia cierta qué dirección tomará la serie de The Boys. Si bien hay un par de elementos que aún comparten estas dos historias, sus personajes y la escala de los eventos es muy diferente. Afortunadamente, estas modificaciones han gozado de una recepción positiva.

Recuerda, la cuarta temporada de The Boys se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 13 de junio de 2024. En temas relacionados, puedes checar el tráiler de la cuarta temporada de la serie aquí. De igual forma, se confirma spin-off de The Boys en México.

Nota del Editor:

Me volví un fan de The Boys después de ver las tres temporadas seguidas hace dos años. De esta forma, no puedo esperar para ver la cuarta parte de esta historia, y ver qué dirección tomará esta experiencia, especialmente después de ya leer el cómic.

Vía: The Boys