Lanzan nuevo gameplay de Rise of The Ronin

Este año la plataforma de PlayStation 5 está bien respalda a pesar de que no habrá grandes exclusivas de la marca, y eso lo tenemos claro con Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers, Stellar Blade, entre otros que estarán respaldando a la marca mientras llegan los eventos fuertes de Sony. Y dentro de este catálogo de terceros, hay uno que los entusiastas de los juegos de acción esperan con gran efusión, ese es justamente Rise of The Ronin, el cual está siendo desarrollado por Koei Tecmo.

Y para recordarnos que el lanzamiento de esta obra se encuentra en camino, se han estado lanzando videos constantes para sumergirnos en este mundo de samurais y combates orientales. De hecho, acaban de liberar uno nuevo en el que punto por punto nos van mostrando cómo se va a mover nuestro personaje principal, y que así quede claro el tipo de juego con el que el consumidor se va a encontrar.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la descripción del juego: