Embracer Group vende Gearbox a Take-Two

La industria de los videojuegos sigue viviendo uno de sus periodos más complicados en su historia. Embracer Group, compañía que durante un par de años se dedicó a comprar cada estudio y propiedad posible, se encuentra en una situación complicada, puesto que el fracaso de algunos proyectos ocasionó una deuda. De esta forma, la empresa se ha visto en la necesidad de vender Gearbox, los responsables de Borderlands, a Take-Two, empresa matriz de Rockstar.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Embracer Group le ha vendido Gearbox a Take-Two por la módica cantidad de $460 millones de dólares, transacción que se espera logre finalizarse en algún punto del primer cuarto del siguiente año fiscal, es decir, entre abril y junio de 2024. El dinero lo usarán para reducir significativamente su deuda neta, las obligaciones de ganancias y el gasto de capital. Esto fue lo que comentó Lars Wingefors, cofundador y CEO de Embracer, al respecto:

“El anuncio de hoy marca el resultado del proceso de desinversión estructurado final y es un paso importante para transformar Embracer hacia el futuro con una deuda neta notablemente menor y un flujo de caja libre mejorado. A través de la transacción, reducimos el riesgo comercial y mejoramos la rentabilidad a medida que hacemos la transición para convertirnos en una empresa más ágil y enfocada. Después de evaluar varias opciones para Gearbox, estoy feliz de haber llegado a una solución que beneficia a todas las partes interesadas. Randy [Pitchford] y el equipo han sido excelentes miembros del equipo a lo largo de los últimos años y me gustaría agradecerles a todos por eso. Como uno de los desarrolladores de juegos más importantes del mundo, estoy seguro de que Gearbox seguirá innovando y prosperando en su nuevo hogar dentro de Take-Two”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Randy Pitchford, fundador y director ejecutivo de Gearbox Entertainment, al respecto:

“Como importante accionista a largo plazo del Grupo Embracer, creo en la estrategia del Grupo Embracer en el futuro y estoy completamente convencido de que esta transacción es el mejor escenario posible y un acuerdo neto positivo obvio para el Grupo Embracer, para Take-Two y, por supuesto, para Gearbox Entertainment. Mi principal interés siempre es Gearbox, especialmente nuestro talento y nuestros clientes. Quiero asegurar personalmente a los fans de nuestros juegos que este acuerdo garantizará que las experiencias que tenemos en desarrollo en Gearbox serán las mejores posibles”.

Sin embargo, en esta transacción, no todo lo que está relacionado pasará a manos de Take-Two. Los dueños de Rockstar obtendrán Gearbox Software (Frisco, Texas). Gearbox Montréal, Gearbox Studio Quebec, las propiedades de Borderlands y Tiny Tina’s Wonderlands, así como Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms y Duke Nukem.

Por su parte, Embracer Group mantendrá en su poder a Gearbox Publishing San Francisco, la cual será renombrada, los derechos de publicación de la franquicia de Remnant, Hyper Light Breaker, y otro juego notable que aún no es anunciado. De igual forma, se han quedado con las propiedades de Cryptic Studios, incluyendo títulos de MMO como Neverwinter Online y Star Trek Online; así como los estudios de Lost Boys Interactive y Captured Dimensions.

Estas propiedades serán reestructuradas e integradas a otros equipos de Embracer Group en un futuro. Por el momento se desconoce si estos cambios ocasionarán despidos, o si los empleados de Gearbox mantendrán sus trabajos. Es probable que esta información, así como detalles adicionales, se den a conocer una vez que esta compra concluya. En temas relacionados, ya se filtró la existencia de Borderlands 4. De igual forma, aquí puedes ver el primer tráiler de la película de Borderlands.

Nota del Editor:

Este es un importante movimiento para la industria, y posiciona a Take-Two como una de las compañías más importantes del medio. Con sus recursos, será interesante ver cómo es que el desarrollo de Borderlands 4 y Tiny Tina’s Wonderland 2 se lleva a cabo.

Vía: Embracer Group