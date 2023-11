Han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Borderlands 3 en el 2019, y casi más de uno desde que Tiny Tina’s Wonderlands llegó al mercado en el 2022. Desde entonces, los fans han esperado con ansias más información sobre el futuro de esta serie. Aunque parece que Gearbox aún no está listo para hablar sobre este tema, una nueva filtración ha señalado que la revelación de Borderlands 4 y Tiny Tina’s Wonderlands 2 estaría cerca.

Recientemente, Randal R., que trabajó momentáneamente en Gearbox como Director técnico y de producción senior, actualizó su perfil de LinkedIn, en donde señaló que estuvo supervisando empleados que estaban involucrados con “Borderlands 4 UE4” y “Tiny Tina’s Wonderland 2 UE4”. Es importante que Randal R. solo formó parte de esta compañía entre mayo y julio de 2022.

De esta forma, no solo se ha revelado que Borderlands 4 y Tiny Tina’s Wonderlands 2 ya estarían en desarrollo, sino que ambos harían uso del Unreal Engine 4 como motor gráfico. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Gearbox sobre alguno de estos juegos, con The Game Awards a solo unas semanas de distancia, no se descarta la posibilidad de que en este evento tengamos un vistazo al siguiente juego en esta serie de looter shooters.

Junto a esto, Randy Pitchford, CEO de Gearbox, ya había insinuado que el siguiente Borderlands ya estaba en desarrollo en mayo de 2021, aunque en ese momento el mensaje bien podría estar refiriéndose a Tiny Tina’s Wonderlands. Solo nos queda esperar para ver cuál será el siguiente paso para esta amada franquicia.

Borderlands 3 llegó al mercado en el 2019 con una recepción positiva, aunque no estuvo libre de controversias. Gracias a un periodo de exclusividad en la Epic Games Store, muchos jugadores se quejaron de este movimiento. Junto a esto, la historia no fue del agrado de todos, quienes señalaron que el guion estaba escrito por alguien alejado de la juventud.

Por su parte, Tiny Tina’s Wonderlands tuvo una mejor recepción. Los fans estuvieron contentos con este spin-off, el cual le dio un enfoque medieval al estilo de juego que todos conocemos. De esta forma, muchos esperan con ansias que la secuela logre expandir esta experiencia.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con la serie de Borderlands en un futuro. En temas relacionados, Borderlands 3 llega al Switch. De igual forma, actriz de voz filtra la existencia de Borderlands 4.

Nota del Editor:

Borderlands es una serie muy divertida que, pese a su naturaleza como looter shooter, aún no se convierte en un juego como servicio, algo de lo que todos los fans están agradecidos. Sin embargo, conforme esta tendencia se mantiene en la industria, no se descarta la posibilidad de que Borderlands 4 contenga elementos de estas experiencias.

Vía: Insider Gaming