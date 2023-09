Borderlands 3 llega a Nintendo Switch

2K y Gearbox han anunciado que la Colección Borderlands: Pandora’s Box llevará todos los juegos anteriores a PlayStation, Xbox y PC el 1 de septiembre, mientras que Borderlands 3 llegará a Nintendo Switch el 6 de octubre. Esta Edición Definitiva de Borderlands 3 incluye todos los DLC anteriores del juego en su primera aparición en Switch. La Colección Borderlands no fue anunciada para la consola.

La Colección Borderlands incluye los tres juegos principales, el Pre-Sequel y ambos juegos de Tales from the Borderlands. También se incluirán todos los DLC, y el conjunto completo cuesta $150 dólares con un descuento especial de lanzamiento que reduce el paquete a $60 dólares en su lugar.

Es posible que muchos jugadores ya posean algunos de estos juegos, por lo que Gearbox también anunció una ruta de actualización que les permite comprar otros juegos de la franquicia a un precio más bajo.

Make Complete Mayhem with 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍: 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀’𝐒 𝐁𝐎𝐗…

💥 Borderlands: GotY Edition

💥 Borderlands 2

💥 Borderlands: The Pre-Sequel

💥 Tales from the Borderlands

💥 Borderlands 3

💥 New Tales from the Borderlands

…and all DLC! pic.twitter.com/1bLjxBRdSJ

— Borderlands (@Borderlands) August 31, 2023