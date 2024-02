Primer tráiler de la película de Borderlands

El día de ayer tuvimos el primer vistazo oficial a la película de Borderlands y, justo como ya se esperaba, hace unos momentos se compartió el tráiler de la esperada adaptación del trabajo de Gearbox. Aquí podemos ver un poco más de la acción, la comedia, la relación entre personajes, y mucho más.

El tráiler nos da un mejor vistazo a Lilith, interpretada por Cate Blanchett, Roland, a cargo de Kevin Hart, Claptrap, con la voz de Jack Black, Tiny Tina, representada por Ariana Greenblatt, Tannis, con Jamie Lee Curtis en este rol, y Krieg, interpretado pro Florian Munteanu. Junto a esto, también se nos presenta a Edgar Ramírez como Deukalian Atlas, el fundador y director ejecutivo de Atlas Corporation.

Como pudieron ver, la película de Borderlands luce muy similar a Guardians of the Galaxy, o al menos eso es lo que el tráiler está tratando de transmitirle al público. Tenemos un grupo de marginados que están viajando por el universo para conseguir un objeto de gran poder, y todo parece indicar que el soundtrack estará compuesto de rock clásico del siglo pasado.

Sin embargo, es la ejecución lo que importa, y si la película de Borderlands logra presentar algo original y una buena adaptación, entonces las comparaciones con Guardians of the Galaxy desaparecerán en cuestión de tiempo. Solo nos queda esperar al próximo 9 de agosto de 2024 cuando se estrene esta cinta para tener una respuesta clara. En temas relacionados, se filtra Borderlands 4. De igual forma, el escritor del largometraje no quiere aparecer en los créditos.

Nota del Editor:

La película de Borderlands no luce mal, pero tampoco hay algo que logre atraer al público. Si bien los fans estarán contentos, todo parece indicar que esta será una cinta que siga al pie de la letra lo que hizo James Gunn con Guardians of the Galaxy. Espero equivocarme, y que el producto final sea algo único.

Vía: Borderlands