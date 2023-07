La película de Borderlands finalizó su fotografía principal en junio de 2021. Ahora, dos años después y después de reshoots y reescrituras, el coescritor y cocreador de The Last of Us, Craig Mazin, aparentemente ha decidido que no quiere que su nombre esté asociado con la próxima película, que aún no tiene fecha de estreno ni tráiler.

Anunciada por primera vez en 2015, la película de Borderlands tardó años en asegurar un director y comenzar el rodaje. Basada en la popular franquicia de RPG de disparos en primera persona y ciencia ficción desarrollada por Gearbox, Borderlands finalmente comenzó a filmarse en 2021 con un elenco de estrellas que incluía a Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black y Jamie Lee Curtis.

En junio de 2021, poco después de que se terminara de filmar, tuvimos nuestro primer vistazo al elenco en sus respectivos personajes. Sin embargo, dos años después, eso es prácticamente todo lo que hemos visto. ¡No es una buena señal! En enero de 2023, las cosas empeoraron cuando se confirmó que la película recibiría reshoots bajo la dirección de Tim Miller. También se contrató a un nuevo escritor, Zak Olkewicz, para ayudar a escribir nuevas páginas para Miller. Y ahora parece que el coescritor original de la película, Craig Mazin, no quiere que su nombre esté asociado en absoluto con esta adaptación cinematográfica.

Según informó World of Reel y confirmado por el sitio web del Gremio de Escritores, los escritores actualmente acreditados en la película de Borderlands son Eli Roth y Joe Crombie, un seudónimo para Craig Mazin. Esto es similar a cómo, en el pasado, los directores que trabajaban en una película que no les gustaba o no querían que su nombre estuviera asociado a ella optaban por utilizar el popular seudónimo de Alan Smithee. Por lo tanto, es muy probable que Mazin esté haciendo lo mismo y eligiendo omitir su nombre para recibir un crédito ficticio con el fin de no estar más asociado con la próxima adaptación cinematográfica.

Mazin se dio a conocer escribiendo comedias, con créditos en guiones como Scary Movie III y The Hangover Part II. Sin embargo, más recientemente se ha hecho un nombre en el ámbito del drama de prestigio, dirigiendo la aclamada serie Chernobyl de HBO antes de trabajar en la adaptación televisiva de The Last of Us.

La película de Borderlands es un desastre World of Reel informa que, además de Mazin, Roth y Olkewicz, una larga lista de otros escritores ha trabajado en el guion de la película de Borderlands, incluyendo a Aaron Berg, Oren Uziel, Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Chris Bremner, Gary Ross y Sam Levinson, creador de The Idol.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Si esto llega a salir, va a ser pésimo, no esperen nada amigos. Ya habrá otra oportunidad para ver su juego favorito adaptado a película.