Assassin’s Creed RED podría salir durante 2024

En una publicación de LinkedIn a principios de este año, Arisa Lagunzad, ejecutiva de desarrollo empresarial y asociaciones de marca de Ubisoft, dijo que la compañía estaba buscando un socio japonés para trabajar en “el mayor éxito de taquilla de 2024”. Desde que Access The Animus descubrió la publicación hoy, aparentemente ha sido editada para eliminar la mención de 2024, pero la traducción de LinkedIn del texto original en japonés todavía dice: “Estamos buscando un socio patrocinador para este título Assassin’s Creed Codename RED para el próximo año”.

Las traducciones del texto original en Google Translate y en la herramienta de traducción en línea DeepL también parecen confirmar que el RPG de acción se lanzará en 2024. Esto coincide con un informe de febrero de Insider Gaming, que afirmaba que Codename Red está programado para su lanzamiento el próximo año.

Sus fuentes afirmaban que el juego estaba en buena forma y que contaría con dos personajes jugables y un fuerte enfoque en el sigilo. Ubisoft reveló el plan de futuro para la franquicia de Assassin’s Creed en septiembre pasado, cuando anunció Codename Red como una de las seis próximas entregas de la serie.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 10, 2022