Ubisoft trabaja en remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag

Ubisoft está intensificando sus franquicias más populares, incluyendo Assassin’s Creed. Esta estrategia ahora incluye un remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag, la pieza de época de fantasía pirata del siglo XVIII y uno de los capítulos más recordados de la serie. Es lo que muchos fans han pedido cada vez que ven un nuevo tráiler de Skull and Bones, el otro juego de piratas de Ubisoft que ha estado atrapado en el infierno del desarrollo durante mucho tiempo.

Según dos fuentes familiarizadas con los planes, quienes pidieron no ser nombradas porque no estaban autorizadas a discutirlos, el remake del juego de 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, que fue lanzado en la generación cruzada, aún se encuentra en sus primeras etapas y no estará completo hasta dentro de unos años. Un equipo en Ubisoft Singapore, uno de los estudios que ha liderado el desarrollo de la tecnología oceánica en la franquicia de Assassin’s Creed, participará activamente en la modernización del juego de navegación ambientado en el Caribe.

Un portavoz de Ubisoft se negó a hacer comentarios al respecto.

En esta etapa, aún no está claro cuánto del juego y los sistemas subyacentes se adaptarán al molde del extenso mundo abierto RPG de los recientes lanzamientos de Assassin’s Creed de gran presupuesto, como Odyssey y Valhalla. Sin embargo, dado el énfasis de Black Flag en el combate naval, uno de los aspectos más populares del juego, hay mucho margen para convertir una nueva versión del juego en algo más impactante que una simple remasterización “next-gen” en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Al mismo tiempo, Ubisoft aún no ha lanzado Skull and Bones, su juego de piratas de servicio en vivo que fue anunciado por primera vez en 2017. Originalmente concebido como una expansión de Black Flag, pasó años cambiando constantemente de forma y sufriendo problemas internos, confusiones y burocracia dentro de Ubisoft Singapore y la compañía en general. Se suponía que sería lanzado el otoño pasado, pero luego se retrasó dos veces más sin una nueva fecha de lanzamiento.

Skull and Bones estuvo ausente en la gran presentación de verano de Ubisoft, excepto por una actuación en vivo de una canción marinera en el escenario, y el equipo ahora está enfocado en pulir el juego antes de una beta cerrada planeada para finales de agosto.

Según un correo electrónico interno compartido a un medio, la dirección del estudio en Singapur está obligando a todos los desarrolladores del juego a trabajar desde la oficina en lugar de forma remota. También están proporcionando desayuno y cena en el lugar como forma de “agradecerles por su compromiso inquebrantable con nuestra visión compartida”, aunque aparentemente también alentarán al personal a quedarse más tiempo y trabajar más horas para lanzar la beta cerrada a tiempo para un juego que debería haber salido hace años.

Una de las grandes ironías de esta nueva situación es que algunos desarrolladores de Skull and Bones habían discutido previamente, al menos en privado, la posibilidad de redirigir el juego hacia algo más parecido a Black Flag, potencialmente con un enfoque en la exploración cooperativa y el combate cuerpo a cuerpo en lugar de simplemente recolectar recursos o batallas navales jugador contra jugador. Habría llevado más tiempo, pero no está claro si habría llevado más tiempo del que ya tenemos esperando Skull and Bones.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Aunque salga Skull & Bones va a ser un pésimo juego. ¿Por qué? Porque es solo una parte de Black Flag. Maldita sea Ubisoft, queremos Black Flag II. Eso es lo que nos debiste haber dado hace años.