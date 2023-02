Conforme adaptaciones como la serie de The Last of Us son aclamadas por todo el mundo, Hollywood reafirma su compromiso con llevar a un nuevo público las historias que tanto amamos en los videojuegos. Uno de estos proyectos es la película de Borderlands, de la cual se ha dado un vistazo a Cate Blanchett en el papel de Lilith.

Recientemente, una cuenta de fans de la actriz publicó una imagen en Instagram, en donde nos muestra cómo se verá en el papel de Lilith para la película de Borderlands. Si bien la foto no es oficial, si nos da una idea del tipo de adaptación en la que se está trabajando.

Si bien aún falta para que Lionsgate Films, la casa productora, nos dé un vistazo oficial a la película de Borderlands, el hecho de que este tipo de imágenes ya estén circulando en línea, deja en claro que solo es cuestión de tiempo antes de que se dé a conocer un tráiler o la fecha de estreno de la cinta.

Junto a Blanchett, la película de Borderlands cuenta con Kevin Hart como Roland, Jack Black como Claptrap, y Jamie Lee Curtis como la Dr. Patricia Tannis. Por si fuera poco, Craig Mazin, co-creador de la serie de The Last of Us, está a cargo del guion junto a Eli Roth. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de New Tales from the Borderlands.

Nota del Editor:

Aunque aún falta mucho por ver, el hecho de que Craig Mazin esté involucrado en este proyecto es algo que nos da una buena pinta. Por su parte, el vistazo a Cate Blanchett deja en claro que ya falta poco para que se dé a conocer un tráiler, o unas fotos oficiales.

Vía: Cate Blanchett