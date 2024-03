Acciones de Take-Two caen por posible retraso de GTA 6

Es bien sabido que a pesar de ser una desarrolladora independiente en el tema creativo, Rockstar Games forma parte de una empresa más grande, Take-Two, la cual es la principal interesada en el que el desarrollo de sus juegos se lleve correctamente en tiempo y forma. Sin embargo, suelen suceder cosas que no se veían esperar, y justamente el día lunes 25 de marzo, las acciones de la misma bajaron un porcentaje considerable, y el culpable de esto no es otro que el juego más esperado, Grand Theft Auto 6.

La semana pasada se lanzó un reporte en el que mencionan el posible retraso del juego a 2026, en caso de que la producción no resulte como se esté esperando, lo cual son afirmaciones que no han salido de la propia desarrolladora. Sin embargo, eso fue razón suficiente para que los números de la empresa matriz cayeran, un poco más de 4% para ser más exactos. Claramente, se trata de un problema con el videojuego que ha mostrado su primer tráiler hace algunos meses atrás con la promesa de lanzarse en el 2025.

En diciembre, Bank of America rebajó la calificación de Take-Two a “neutral” desde “comprar”, citando dudas de que “GTA 6” estuviera disponible a tiempo. Eso se produjo pocos días después del lanzamiento del avance del juego, pues no podrían creer que algo tan ambicioso se pudiese lanzar con el tiempo escaso entre la revelación y cuando después lo veamos en tiendas en pocos meses después. Las acciones terminaron el lunes con una caída del 4,2% a 146,14 dólares. Han perdido más del 8% de su valor en lo que va de 2024.

Llama mucho la atención, que después de estos reportes que se han manejado como rumores, ninguna de las dos empresas implicadas en el juego salga a decir algo, y eso se traduce a posibles alarmas de que en efecto, el título sería tan ambicioso que no podrá ver la luz del día del 2025. Al menos que no quieran echar a perder la sorpresa, como un posible tráiler más avanzado en el mes de abril, en el cual nos confirmen que no hay marcha atrás para lanzar el producto en los próximos meses.

Recuerda que GTA 6 está en desarrollo para PS5 y Xbox Series X/S.

Vía: Investopedia

Nota del editor: No hay problema si se termina lanzando en 2026, después de todo lo que Rockstar Games entrega siempre se traduce a calidad, al menos lo que ellos desarrollan, y la desastrosa trilogía remasterizada no la podemos contar. Así que solo tocará ser pacientes.