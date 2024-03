Microsoft dice a desarrolladores que eviten crear personajes femeninos con curvas

Estamos en una era donde tal vez rebasar ciertos detalles puede traer consecuencia que no se esperan, y eso justamente pasa en el mundo de los videojuegos al momento de diseñar personas, pues hay algunos que no gustan por el mero tema de que se trate de algún tipo de sexualización, razón por lo que algunos usuarios no están de acuerdo con Stellar Blade. Microsoft está al tanto de esas quejas que traen problemas sociales, lo que los ha orillado a poner reglas especiales para los desarrolladores que buscan apoyo.

Mediante la página oficial que todo el mundo puede consultar, se puede ver entre las normas que Microsoft está buscando aconsejar o tal vez advertir a los usuarios el no crear personajes con proporciones exageradas, esto más cuando realmente no sea necesario para cuestiones de gameplay. Eso podría excluir cierta parte de la creatividad de algunos usuarios, o al menos se ha mencionado en los sitios donde todo esto se comparte y que claro, la comunidad no entiende dichas peticiones.

Acá la publicación:

This is from Microsoft's new "Gaming for Everyone Product Inclusion Framework".

This is the song that doesn't end. It's been like 10 years and they're STILL complaining about video game boobs.https://t.co/9CsqNuEbnZ@Grummz @MadamSavvy pic.twitter.com/hb7HaWpfoz

— Lyle 🇹🇼👍 (@Lyde15) March 25, 2024