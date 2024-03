Explican por qué le quitaron la cola a los Saiyajín en Dragon Ball

Este último mes ha sido bastante triste para el mundo del manga, y eso se debe a que recientemente ha fallecido el creador de la franquicia Dragon Ball, Akira Toriyama, quien lamentablemente ha dejado a esta marca a estrella en manos de los ahora propietarios de los derechos. Y con eso en mente, han surgido datos curiosos sobre la obra que no tenían aparente respuesta, pero quienes no estaban atentos a entrevistas por alguna razón no se enteraron, y uno de ellos fue la razón de quitarle la cola a los personajes.

Como es bien sabido, Gokú y Vegeta son de la raza conocida como Saiyajín, y estos llevan esta parte extra que los monos tienen como insignia, pero esa consistencia solo fue por el tema de que debía darles un rasgo a los extraterrestres, entonces durante los primeros capítulos de Z no había problema. Pero con el paso del tiempo se le dio una explicación, y no se trata de una teoría por parte de los fans, la cual en un inicio es que llegando a cierta edad si se les retiraba del cuerpo ya no volvería a crecer, pero realmente se trata de algo más sencillo.

El primer diseño de Gokú era el de básicamente un mono, pero que al final se tornó en una especie de humano, y aunque Toriyama planeaba quitar todo rasgo animal, a sus editores les gustó la idea de dejársela para que se distinguiera de los demás personajes. Después llegó la idea de los Saiyajín, por lo que se conservó un poco más, y al final dentro de la saga de Cell se quitó por completo para así quedar en el completo olvido, a pesar de que vimos a más personajes de esta raza después.

La razón para quitar la cola no fue otra que falta de ánimos por dibujarla, pues al igual que con las franjas y manchas en Cell, al mangaka no le gustaba meter elementos de más que tal vez no se apreciaban por los usuarios, por lo que ya tenía el plan de deshacerse de esta extensión del cuerpo después de que le cortaran la suya a Vegeta y Gohan. Así poco poco se fue, con teorías de los fans que no llegaron a ningún lado, eso hasta que el propio Toriyama confesó que solo se trataba de pereza al darles forma en los tomos de manga.

Nota del editor: Es una razón realmente justificable, y hasta cierto punto estuvo bien por el hecho de que ya no vimos de nuevo a los molestos monos gigantes. Entonces, estuvo muy bien que haya seguido ese camino.