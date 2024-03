Mario Castañeda habla sobre el doblaje de juegos de Dragon Ball

Desde hace algunos atrás, los juegos de anime que publica Bandai Namco han tenido algo en común, y eso es justamente que muchos de ellos cuentan con doblaje latino, ya sea desde los Caballeros del Zodiaco hasta Naruto, con escenas que ni habían llegado todavía de la serie con este idioma en nuestra región. Sin embargo, hay un paso que todavía no se han decidido a dar, pues en ningún título inspirado en la saga de Dragon Ball han tenido la consideración de incluir las voces que conocemos en este lado del mundo.

Concretamente con la franquicia creada por Akira Toriyama, siempre los actores de voz cobran un poco más por prestar sus interpretaciones para los personajes, eso es algo que siempre ha dicho alguien muy cercano a la franquicia, Lalo Garza, y parece que Bandai también tiene conocimiento de lo mismo. Razón por la cual no se atreven si quiera a preguntar, ya que supuestamente quieren usar la misma cantidad de dinero como con las otras series, razón por la cual con otros juegos no hay nada de problemas.

Esto mismo se ha respaldado por el mismo actor de la voz de Gokú, Mario Castañeda, quien confirma que nunca se les han acercado para ver si hay manera de traer un doblaje de los videojuegos de la saga, y de ahí la teoría del temor al precio es cuando se hace notar mucho más. Sin embargo, este podría ser el momento para que lo hagan, después de todo muchos compararían una copia de la siguiente entrega, Dragon Ball: Sparking! Zero en caso de que decidan hacerle la buena obra a los fanáticos.

La verdad es que NUNCA se han acercado a preguntar por un presupuesto para localizar sus videojuegos… — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 22, 2024

Es una decepción que esto no pueda llegar a más, dado que este año es especial para la franquicia, no solo hablamos del fallecimiento del creador de la misma, sino porque se cumplen 40 años de la existencia de esta. Y es muy posible que en Dragon Ball Daima los actores originales en español latino tengan participación, por lo que se estaría buscando que este nuevo videojuego también tenga el mismo tratamiento, pero parece que no va a suceder en este momento.

Recuerda que Dragon Ball: Sparking! Zero está en desarrollo para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es muy triste que siendo un año tan importante para la franquicia no habrá doblaje del juego. Con este título que será uno de los más importantes en años no se va a aplicar, entonces no hay mucha esperanza de verlo más adelante.