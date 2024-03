¿Qué es Unknown 9: Awakening, nuevo juego de Bandai Namco?

Hace ya cuatro años, durante el Opening Night Live de Gamescom de 2020 para ser exactos, Bandai Namco reveló un proyecto completamente nuevo como parte de sus esfuerzos con desarrolladores occidentales. Desde aquel entonces, poco se había mencionado. Unknown 9: Awakening es el nombre de dicho juego de acción y aventura, el cual, hace unos días pudimos ver en una presentación especial a puerta cerrada en la que se nos mostraron varios detalles de su propuesta, además de que pudimos ver una sección de gameplay extendida que nos dio a conocer parte de sus ambiciones y objetivos.

Unknown 9: Awakening es un videojuego que está siendo desarrollado por Reflector Entertainment, estudio canadiense que en realidad está debutando con este título y que está formado por veteranos de la industria con diferentes pasados y tipos de experiencias. De acuerdo con su sitio oficial, uno de sus principales objetivos es el de crear videojuegos con narrativas inmersivas que envuelvan por completo al jugador y que en realidad, le entreguen algo que vaya más allá de mero entretenimiento.

En Unknown 9: Awakening tomamos el control de Haroona, quien por razones que desconocemos, descubre que tiene una serie de poderes sobrenaturales, esto para después enterarse de que existe una misteriosa facción que está buscando un conocimiento perdido que podría llevar al mundo a su salvación, o a su completa perdición. Estos seres vienen de otra dimensión de donde según parece, parten sus habilidades. La verdad es que me cuesta contarte mucho más de la historia que nos presentará el juego con lo poco que vimos, pero te puedo decir que se siente un tanto confusa y que la verdad, no levantó mucho interés en mi. Repito, es muy temprano para hablar. Habrá que ver. Por cierto, la protagonista es interpretada por Anya Chalotra, actriz que le dio vida a Yennefer en la serie de The Witcher para Netflix.

Pasando a lo que es Unknown 9: Awakening como videojuego, el estudio lo define como una experiencia de acción y aventura, lo cual, evidentemente, nos dice poco. Por lo que vi en el gameplay que fue mostrado, te diría que estamos ante un Immersive Sim en tercera persona en el que se te invita a solucionar los distintos problemas de la aventura, de diferentes formas, ya sea usando sigilo sin que nadie te detecte, o haciendo un auténtico escándalo. Parece que estamos ante un juego marcadamente lineal en su estructura que estará dividido por niveles. Me recordó un poco a Dishonored.

Creo que indudablemente, la idea que más personalidad le da a Unknown 9: Awakening como videojuego es el poder que tenemos para controlar a enemigos. Verás, una de las habilidades de Haroona tiene que ver con poseer a otros individuos y obligarlos a hacer básicamente lo que quieras. Por ejemplo, en una de las escenas se nos mostró, vimos cómo es que se controlaba a un soldado para usar su rifle para disparar contra un tanque explosivo que eliminó a dos de sus amigos. Igualmente, es posible hacer que el propio enemigo haga una acción para causarse daño a sí mismo. En un enfrentamiento contra jefe, la idea era tomar control de él para golpear una caja eléctrica que lo electrocutara. Por supuesto, acá es donde más creativo te puedes poner para eliminar a tus objetivos de diferentes maneras. Es una idea interesante sin duda.

Además de todo lo anterior, la protagonista también puede efectuar ataques por ella misma. Usando básicamente sus manos y piernas, podemos eliminar enemigos con golpes o usando poderes como el de un escudo o el básicamente usar la fuerza como un Jedi para empujarlos. Acá sí sentí que todo se veía un tanto más torpe y no tan bien logrado. Creo que Unknown 9: Awakening es un videojuego que más bien te invita a tener cuidado al momento de resolver estas arenas con enemigos usando tu visión que los resalta y todos tus poderes. Dudo bastante que vaya a ser divertido como beat em’ up o juego de acción, pero uno nunca sabe hasta que no podamos probar el producto final.

Este primer acercamiento con Unknown 9: Awakening me pareció interesante. Creo que la idea de tomar el control de enemigos y hacer básicamente con ellos lo que nosotros queramos tiene mucho potencial, pero veo un combate un tanto torpe. De igual forma, no sé si la historia que se nos vaya a contar tendrá el potencial que Reflector Entertainment está intentando vender. Como sea, me parece súper positivo que Bandai Namco continúe con estos esfuerzos en occidente que indudablemente rompen el molde de lo que el publisher japonés suele presentar, además de que claro, se está apostando por una producción pequeña que seguramente no representa un gran riesgo financiero en caso de no caminar como se esperaba, cosa que claro, es precisamente lo que la industria necesita en estos complicados tiempos.

Unknown 9: Awakening está programado para salir en verano de este 2024 en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC.