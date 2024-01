Hands On – Persona 3 Reload

Fórmula que no se agota

Atlus, específicamente P-Studio, se ha convertido en todo un maestro para lo que podríamos llamar “estirar la fórmula.” Al igual que FromSoftware ha presentado todo tipo de propuestas basados en sus SoulsLike, los padres de Shin Megami Tensei han encontrado la manera de seguir aprovechando de distintas formas todo lo que se construyó alrededor del súper exitoso Persona 5, título que no solo se ha relanzado en más de una ocasión, sino que sus personajes y universo han servido como base para varios spin-offs y propuestas distintas. La situación acá es que ni siquiera hay mucho espacio para la critica de un posible “reciclaje”, pues cada producto que se ha entregado brilla intensamente en distintos apartados. Con lo que es Persona 3 Reload toca dejar de lado a Joker y compañía, sin embargo, se retoman un montón de elementos a nivel de gameplay, diseño de interfaces y más de esta experiencia, para darle nueva vida a aquel RPG que causaba sensación en la época del PS2.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de viajar a la ciudad de Nueva York para estar junto con medios internacionales, en el evento previo de Persona 3 Reload, juego que por supuesto pasamos un rato probando para así aprender de todo lo nuevo que ofrece respecto a su versión original. De entrada, te podemos decir que hemos quedado sumamente complacidos y sobre todo, bastante impresionados con todo lo que está cambiando este remake, el cual, se mete con cada uno de los apartados del título que conocimos hace ya una buena cantidad de años en el PS2. Con lo anterior me refiero a que estamos ante un trabajo que va mucho más allá de lo estético, esto con el objetivo de hacernos sentir que estamos ante una entrega de Persona casi completamente nueva. Sí, debes de estar muy emocionado pues parece ser que una vez más, Atlus y P-Studio están por lanzar un RPG memorable del que se hablará bastante.

De relaciones y combate

Como te decía hace unos momentos, quedé verdaderamente impresionado al ver todo lo que había cambiado dentro de Persona 3 Reload si lo comparamos con el llamado Shin Megami Tensei: Persona 3 de 2006. Por supuesto, lo primero que salta a la vista es el apartado gráfico y sonoro, mismo del que te hablaré más adelante, pero la realidad es que P-Studio fue mucho más allá para convertir a este juego en uno que se siente totalmente moderno y como si hubiera sido desarrollado en el último par de años, esto porque en realidad, gran parte del sistema general de la experiencia fue trabajado prácticamente desde cero. De hecho, te diría que lo que más se conserva es la historia, e incluso en ese apartado hay cambios dignos de destacar.

Antes de pasar a contarte de algunos de los cambios más importantes que noté en este tiempo con Persona 3 Reload a nivel de gameplay, es importante recordar que así como la propia Atlus lo confirmó en cuanto anunció este remake, es que estamos hablando de una experiencia totalmente basada en el Persona 3 original de 2006, dejando completamente de lado las adiciones que se agregaron en Persona 3 Portable y Persona 3: FES. Al momento de preguntarle tanto al productor, como al director del juego al respecto, solo se nos respondió que desde la planeación, el enfoque e intención, estaban puestos en traer de vuelta al título antes mencionado, y no en sus versiones posteriores. Decisión que indudablemente seguirá siendo polémica.

Además de su precioso diseño gráfico, parte de las interfaces de Persona 3 Reload hacen que nuestra vida sea mucho más simple en todo sentido. Verás, ahora tenemos cosas como la descripción de objetivos en nuestro calendario dependiendo de la fecha en la que te encuentres. De esta manera es bastante simple saber qué es lo que tienes que hacer continuación para progresar. Esto ayudará muchísimo si sobre todo, dejas de jugar por un par de días y regresas sin recordar bien dónde te habías quedado. No más quest ambiguos y poco claros. Del lado del mapa también tenemos mejoras. Sumado al hecho de que éste ya aparece en un bello modelado 3D, también nos permite hacer viaje rápido entre las diferentes locaciones de sus áreas, así como el poder correr libremente por ellas, asunto que se agradece enormemente para poder pasar de un lado al otro sin perder el tiempo.

Hablando de áreas, te cuento que el Iwatodai Dorm, lugar que básicamente funge como nuestra base de operaciones durante toda la aventura, también recibió algunas modificaciones. Ahora, además de poder hablar con cada uno de nuestros compañeros directamente, se introducen actividades como la de poder cocinar, cuidar plantas, ver películas en DVD (sí, recuerda que la historia se desarrolla en 2009), o leer un buen libro. Dichas actividades funcionan de manera muy parecida a como lo hacían en Persona 5, pues nos brindan puntos para que diferentes atributos de nuestro personaje crezca como su carisma y conocimiento, mismos que a su vez, nos dejan ser más eficientes al momento de crecer en la relaciones interpersonales.

Precisamente, uno de los apartados más importantes de Persona 3 Reload como remake, fue la manera en la que rehizo la forma en la que funciona su sistema social y de relaciones con otros personajes. Además de expandir sustancialmente las historias de varios de ellos, la manera en la que nos relacionamos se ha vuelto mucho más profunda. De hecho, ya es posible forjar lazos con personajes masculinos, cosa que no pasaba en el juego original. Si eres de los que disfruta especialmente de conocer más de todos estas personalidades que nos rodean, parece que en esta nueva versión pasarás varias horas desbloqueando todas las posibles situaciones con ellos.

Pero bueno, a todo esto ¿qué hay del sistema de combate y exploración de calabozos? Uno de los primeros cambios que notarás al momento de explorar el Tartarus es que ahora tenemos completo control de la cámara usando el stick derecho, además de que su posición fue reajustada para precisamente lucir más como en Persona 5. Sumado a lo anterior, tenemos que la mecánica de fatiga sobre nuestros personajes al momento de explora los pasillos del Tartarus, la cual hacía que nuestros SP points se fueran más rápido y que nuestros ataques hicieran menos daño, fue removida por completo, esto un claro intento por hacer más accesible y llevadera la experiencia, cosa que la verdad, se agradece bastante.

Pasando a los combates en sí, se hicieron modificaciones importantes que seguramente causarán algo de controversia. El Baton Pass de Persona 5 hace acto de presencia en Persona 3 Reload, solo que acá se llama Shift, y tiene la particularidad de que si bien, nos permite pasar el turno a otro de los miembros de nuestro equipo, éste no va aumentando su fuerza conforme se va ejecutando como si pasaba en el juego de origen. Imagino que la decisión del cambio tiene que ver con tan poco querer hacer los enfrentamientos demasiados fáciles por el abuso que podría haber de esta mecánica. Hablando de mecánicas, Persona 3 Reload estrena un sistema conocido como Theurgy, el cual, para no hacerte el cuento tan largo, es básicamente un ataque especial con el que cuenta cada uno de nuestros personajes, el cual, dependiendo precisamente de su personalidad, tiene diferentes efectos como por ejemplo hacer mucho daño a uno o más enemigos, o sanar a todos los miembros de la party.

Como te puedes dar cuenta y como ya te lo adelantábamos, Persona 3 Reload trae a la mesa una enorme cantidad de cambios más allá de lo estético. Es claro que el equipo a cargo de su desarrollo pasó una buena cantidad de tiempo analizando todos los sistemas del juego original de PS2 para detectar oportunidades de mejora muy puntuales, así como elementos que permitieran que la experiencia fuera más llevadera. Recordemos que jugar un Shin Megami Tensei en aquella época, era solo para jugadores de RPG bastante avanzados que estuvieran dispuestos a aprender complejas mecánicas de juego para poder progresar. Dicho asunto ha cambiado y para prueba tenemos este remake que al menos en este primer encuentro, me hizo sentir que en efecto estaba jugando un Persona totalmente nuevo.

A la Persona 5

Descrito todo lo anterior, ahora sí me parece que es buen momento para para hablarte un poco sobre los cambios de presentación audiovisual que nos trae Persona 3 Reload, mismos que a pesar de ser bastante obvios si se le compara con el título original lanzado hace ya casi dos décadas. P-Studio sabía perfectamente que antes de meterse con todos los sistemas de juego y hasta fundamentos de Persona 3, debía de revitalizar a la experiencia completa del lado estético, esto claro, con le objetivo muy en mente de que se viera a la par de Persona 5. Vale la pena recordar que en realidad, la primera gran revisión a este nivel que se le dio a dicho título, fue cuando en 2018 se lanzaba Persona 3: Dancing in Moonlight, el cual, nos dejaba ver este nuevo look moderno de sus protagonistas.

Tomando lo anterior como base, te podemos decir que Persona 3 Reload es un juego que luce sensacionalmente bien. Una de las cosas que más saltarán a tu vista, es todo el trabajo que se hizo a nivel de interfaces. Ahora, tenemos menús bellamente presentados con todo el estilo que vimos en las últimas entregas de la serie que además de hacerlos lucir como nada, los hace sumamente claros y fáciles de navegar. Acceder a cualquier apartado del complejo sistema del juego, es sumamente sencillo y muy agradable.

Para este remake en específico se echó mano de Unreal Engine 4, asunto que indudablemente llama la atención, pues Atlus finalmente está dejando de lado tecnología propia para apostar por este motor al alcance de todos. ¿Afectó en algo? Al menos en esta primera prueba, te podemos decir que la diferencia no se nota. Pareciera que Persona 3 Reload está hecho exactamente con la misma tecnología de Persona 5, luciendo escenarios bellamente detallados y llenos de colores. Ahora, lo anterior es un arma de doble filo. Recordemos que Persona 5 es un juego lanzado originalmente en 2016 para PS3, asunto que se nota sobre todo al momento de las animaciones de algunos personajes cuando están en una conversación, por ejemplo. A pesar de que esto no está mal como tal, sí me hubiera gustado ver que la franquicia diera un paso más allá con este remake. De destacar que para la prueba usamos la versión de Xbox Series X, la cual, se despliega de muy buena forma a 4K nativo y 60 cuadros por segundo totalmente estables.

La música del juego también recibió algunas modificaciones, haciendo arreglos de varias de las piezas más icónicas del soundtrack, así como agregando nuevas, incluso con la participación de Lotus Juice, así como de Azumi Takahashi como la vocalista principal. De este lado no tienes nada de qué preocuparte. El trabajo que se hizo a nivel de audio es brutalmente destacado y está a la alturas de los importantes estándares a los que nos tiene acostumbrados la serie.

¿Remake del año?

Los remakes, remasterizaciones o relanzamientos en general es algo que además de siempre haber existido dentro de la industria, seguirán presentes más que nunca con muchísima fuerza. La oportunidad que tienen los desarrolladores de hacer inversiones moderadas por un retorno considerable, es algo que no se puede dejar sobre la mesa, mientras que del lado del consumidor, se brinda la oportunidad de jugar viejos clásicos en versiones mejoradas, o simplemente en plataformas modernas. Por supuesto, siempre hay que estar conscientes del tipo de trabajo que se está entregando, es por eso que creemos, urge que ciertos términos se formalicen por el bien de todos dentro de la industria.

Atlus también ya tiene un tiempo apostando por esta tendencia, esto sin mencionar la forma en la que ha estirado de todas formas y colores a la propia fórmula de Persona 5. La buena noticias acá es que el publisher japonés suele ser muy cuidadoso con los productos a los que les pone su nombre y más, cuando se trata de la que podríamos decir, es su franquicia estrella. Aún falta mucho por ver de Persona 3 Reload, pero te podemos decir que este encuentro más amplio que tuvimos con todo lo que ofrece, nos ha dejado verdaderamente satisfechos y con ganas de mucho más. Lo más seguro es que se termine levantando como uno de los grandes remakes de este año tanto para quienes jugaron el título original de 2006, como para quienes lo van experimentar por primera vez.

Persona 3 Reload está programado para lanzarse este 2 de febrero en consolas de actual generación, así como en las de la pasada y PC. ¿Y la de Switch? Por el momento no hay planes, pero te podemos apostar a que eventualmente va a suceder.