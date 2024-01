Todo lo que sabemos sobre el Nintendo Switch 2

En el mes de marzo se estarán cumpliendo siete años desde el lanzamiento original de Nintendo Switch, consola que sorprendió al mundo con su revelación mediante un tráiler en el que se exploraba por primera vez la opción de pasar en un parpadeo de jugar en una portátil a la televisión. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente, la que gente ya ha empezado a preguntarse qué sucede con la siguiente evolución de la empresa, pues muchos rumores son los que se han dicho, pero no hay nada oficial por parte de los supuestos creadores.

Primeramente lo que se puede analizar en torno a este lanzamiento es el hecho de que la fecha de lanzamiento ha variado entre años, pero una empresa de inteligencia artificial ha mencionado que el aparto puede coincidir con su próximo software llamado Gameshark AI. Y este se va a poner a la venta el próximo mes de septiembre del año en curso, aunque el al podría ser que no tenga nada que ver y las cosas se recorran hasta el 2025, después de todo no hemos tenido alguna revelación previa como pasó con el Switch original.

Igual existe la teoría de que llegará hasta noviembre, y eso se debe a que en el primer directo del año no veríamos a la consola hacer presencia, sino que sería la verano la elegida para tener un video completo sobre lo que podemos esperar de la misma en rendimiento y los juegos. Una lista de títulos como pasó en 2017, los cuales salieron básicamente todos al mercado en ese mismo año, pero no figurarían grandes franquicias de Nintendo como Mario o Zelda, teniendo más protagonismo Metroid Prime 4.

Después tenemos el precio que puede costar el aparato, donde los rumores vuelven a hacer actor de presencia, ya que se habla de $350 USD, según esto por los nuevos componentes que se le van a incluir, con tecnología que se comprimió para llevar en la palma de la mano. Siendo así el dispositivo para tener portátil en cuanto a facilidad de movimiento, ya que su competencia como Steam Deck es bastantes tosca, utilizando mucho espacio que puede resultar incómodo de trasladar.

Claro, esta parte también va a afectar a los juegos de cierta manera, el primero de ellos ha sido ni más ni menos que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual se lanzó a $70 USD, pero hay que tomar en cuenta que esto solo se aplicará para títulos de targente AAA. Los secundarios puede que se mantengan a $50 USD, de ejemplo tenemos al remaster de Metroid Prime y también a juegos que veremos en febrero como Mario Vs. Donkey Kong en la versión remake.

Es bastante sonado el rumor de que habrán dos Switch lanzados al mercado, uno más barato para quienes opten juegos de versión digital, teniendo solo la opción de sumar una tarjeta Micro SD, aunque se habla de retrocompatibilidad con lo que el usuario ya ha comprado. El segundo modelo sería para quienes se mantienen en lo clásico con la incorporación de cartuchos al dispositivo, pero al igual que con Sony, el hecho de contar con el lector de tarjetas hace que el precio aumente al menos unos $50 USD.

Respecto a la posible pantalla a incorporar, se incluye una frecuencia de actualización de 120 Hz, una actualización más brillante y una resolución de 900p/1080p, lo que proporciona una claridad aún más nítida. Pero no se está tan seguros de si será LCD u OLED, siendo la última la más pedida. Claro, se menciona una tarjeta gráfica más potente por parte de NVIDIA para correr juegos más exigentes, incluso se dice que podría tratarse de tecnología similar a la de PS4 y Xbox One.

Otro elemento del cual se ha hablado derivándose de patentes que se revelan en internet, es que los sticks analógicos del siguiente control serían de materiales magnéticos, teniendo una conclusión con los problemas de drift, los cuales fueron la problemática de los Joy Con durante toda la generación. Incluso hubo controles Pro que en día uno presentaban los fallos, razón por la que hasta Nintendo se hacia responsable de las quejas haciendo que alguien recogiera los mandos para repararlos y luego devolverlos.

Interesting Switch 2 news. Nintendo has patented a new controller design that seems to include magnetic (hall effect) analogue sticks. No guarentees, but if this is for Switch 2, this should end analogue stick drift issues next gen.https://t.co/laetwK9d6C — Laura Kate Dale – Mastodon "@LauraKBuzz@tech.lgbt" (@LaurakBuzz) September 11, 2023

En cuanto al traslado de información, Shuntaro Furkawa, CEO de Nintendo, menciona que la cuenta que se ha creado en Nintendo Switch se piensa para vincularse con más productos de la empresa, por lo que solo sería cuestión de hacer el log in en la nueva consola para tener acceso a los juegos previamente comprados. Esto quitará finalmente la costumbre de volver a comprar los juegos a pesar de haberlos adquirido en entregas pasados, algo parecido a lo que está pasando con PlayStation y Xbox.

También se ha tocado el tema del almacenamiento, el cual dice que al menos será del doble con los que se cuenta con la consola OLED sin tener tarjetas SD de por medio, es decir, 120 GB internos para que la gente tenga tiempo de comprar dichos aditamentos. La batería también sería un tema, pues exigiendo al dispositivo en títulos como Tears of The Kingdom no suelen pasar de las cuatro horas, algo que puede aumentar hasta las seis o doblarse a las ocho.

Respecto a datos técnicos de su composición, el aparato contará con un nuevo chip basado en NVIDIA con rendimiento y eficiencia mejorados. A eso se agrega soporte para NVIDIA DLSS, esta tecnología sirve para mejorar la resolución de renderizado a una calidad superior (como 720p a 1080p). también será capaz de reproducir títulos de Unreal Engine 5 con la demostración de Matrix Awakens. Incluso se habló de que The Legend of Zelda: Breath of the Wild se presentó en la Gamescom 2023 con mayores agregados de potencia.

Por último se especula que a partir de Luigi´s Mansion 2 HD los juegos se estarían creando para esta nueva consola, pero los iniciales van a compartir compatibilidad con la anterior, solo que en la nueva hay mayores características que de inmediato llamarán la atención, como los cuadros por segundo y posibilidad del 4K. De hecho, es posible que al final Metroid Prime 4 no sea lanzado para el Switch convencional, siendo así la primera exclusiva de la secuela y ganar muchas ventas en el proceso.

Nintendo todavía no ha dado información oficial del aparato, por lo que habrá que estar atentos a próximos directos.

Vía: Beebom

Nota del editor: La cantidad de rumores que han surgido han sido como para armar un libro de especular sobre cómo será la consola, pero lo mejor no será emocionarse hasta que Nintendo finalmente diga algo. El escenario perfecto es el directo de febrero y si no, la última alternativa podría tratarse de verlo hasta verano.