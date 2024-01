Ilustradora Colombiana supuestamente trabajó en El Niño y la Garza

Oficialmente se ha estrenado hace algunas semanas atrás la película de El Niño y La Garza, la última cinta lanzada por parte de Studio Ghibli, y que ciertamente ha dado mucho de qué hablar debido a su estilo de animación que se mantiene clásico (pero con toques digitales evidentes) a pesar de las nuevas tecnologías. Y de hecho, se ha mencionado de forma reciente a los talentos que han ayudado a darle forma, destacando cierta declaración sobre una chica de Colombia que supuestamente prestó su trabajo en la misma, algo que no es tan claro.

Mediante una entrevista, la ilustradora Geraldine Fernández, ha mencionado cómo fue su proceso de auxiliar en la creación de la cinta, pero hay un problema dentro de todo, dado que habla acerca de animar a mano poco más de 35,000 fotogramas, algo que les ha parecido absurdo a los fans. Otro dato de inconsistencia, es el hecho de que no aparece en los créditos de la misma, y eso hace levantar sospechas sobre sus comentarios y por ende, un fraude para alcanzar la relevancia en el mundo de internet.

Aquí algunas pruebas y entrevistas:

Unless she changed names or isn't credited for some reason she didn't lol

Full animation credits for reference (there are two foreigners but none match her name) pic.twitter.com/CRy6496pED

