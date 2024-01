Buenas noticias de la versión física de Contra: Operation Galuga

El año pasado los fanáticos del gaming retro tuvieron buenas noticias con el anuncio de Contra: Operation Galuga, juego que regresa a esta franquicia de Run and Gun a sus orígenes, cumpliendo como alguna especie de remake de la entrega original lanzada para el NES. Y si bien la gente ha estado paciente con el lanzamiento, también han tenido la duda si va a lanzarse en formato físico, pues Konami últimamente ha ido por algo más al mercado digital, incluyendo colecciones de sus IP más importantes.

Este último juego de la saga no iba a ser la excepción a la regla, dado que solo llegará en día uno en este tipo de distribución, pero para fortuna de algunos y desgracia de otros, la empresa conocida como Limited Run Games será quien se dedique a poner a la venta las versiones físicas. Y este ha sido el caso, pues mediante la cuenta oficial se ha mencionado que serán los responsables de traer el juego en ese medio, al menos en América, lo mejor es que llegará para todas las consolas disponibles.

Attention, troops! We can confirm that the physical North American version of Contra: Operation Galuga will include the full game on card/disk when it launches from @LimitedRunGames later this year. Stay tuned for more info on the standard & collector's editions in the future! pic.twitter.com/ogRvt5DZ2z

— WayForward (@WayForward) January 15, 2024