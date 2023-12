La colección de juegos más allá de simplemente tener algún título de manera física, sino que también es una forma de preservar el medio, algo que se ha convertido en un reto considerando que la industria se está enfocando cada vez más en el aspecto digital. De esta forma, recientemente se dieron a conocer malas noticias para todos aquellos que esperan con ansias el siguiente juego de Contra, ya que la edición física no será tan física como se pensaba.

En septiembre de este año se anunció Contra: Operation Galuga, una reimaginación del clásico juego de Konami que vimos en el NES. Junto a esto, se reveló que una edición física de esta entrega estaría disponible durante su lanzamiento. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que este paquete no incluirá el cartucho en algunas regiones.

De acuerdo con un listado en Amazon UK, la versión de Nintendo Switch de Contra: Operation Galuga no contará con el cartucho. En su lugar, aquí se ofrecerá un código de descarga. Inmediatamente, los fans reaccionaron negativamente a esta revelación. De esta forma, Limited Run Games dio a conocer que ellos serían los encargados de la edición física en América, en donde sí veremos un cartucho en la edición física del Switch.

Let's gooo! We'll have more to share about our physical release in 2024! https://t.co/NVdSQi0laS

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) December 5, 2023