Killers of the Flower Moon llega a streaming

El 2022 ha sido un año cargado para Hollywood. No solo películas como Barbie y Oppenheimer lograron atraer a un gran público durante el verano, sino que en los últimos meses también hemos visto producciones aclamadas, como lo fue Napoleón. Ahora, si te perdiste en los cines Killers of the Flower Moon, la más reciente obra de Martin Scorsese, no te preocupes, ya que esta ya está disponible para que la veas desde casa.

Así es, en estos momentos, ya puedes disfrutar de Killers of the Flower Moon sin la necesidad de salir de tu casa, aunque eso sí, aún tendrás que pagar por ella. Si bien ya sabíamos que Apple TV+ será el único lugar en donde podrás encontrar esta cinta por medio del streaming, ya puedes pagar diferentes precios para ver esta aclamada cinta en Amazon Prime Video, Google Play Películas y YouTube.

Sin embargo, si no deseas pagar, siempre tienes la oportunidad de esperar un par de semanas o meses para que Killers of the Flower Moon esté disponible en Apple TV+ sin costo adicional, en donde también llegará con soporte para 4K con Dolby Vision-Atmos. Junto a esto, hay algunos cines en México que aún están proyectando esta película, aunque las funciones son reducidas.

Killers of the Flower Moon está inspirada en el libro homónimo de David Grann, que narra una historia real ocurrida en los años 20. La cinta está enfocada en la tribu Osage, que vive en Oklahoma y posee una gran fortuna gracias al petróleo encontrado en sus tierras. Sin embargo, su riqueza atrae a los blancos, quienes empiezan a asesinar a los indígenas para quedarse con sus propiedades.

Aquí se nos presentan a William Hale, interpretado por Robert De Niro, y su sobrino Ernest Burkhart, a cargo de Leonardo DiCaprio, quien inicia un romance con Mollie Kyle, responsable por Lily Gladstone, una joven de la tribu Osage, esto en busca de la fortuna que su familia ahora posee.

Recuerda, Killers of the Flower Moon ya está disponible para su renta en Amazon Prime Video, Google Play Películas y YouTube. En temas relacionados, la preventa de El Niño y la Garza ya está disponible. De igual forma, así luce la palomera de Wonka.

Nota del Editor:

Killers of the Flower Moon es una gran película que no puede quedar fuera de la lista de lo mejor del año. Si bien Oppenheimer se mantiene como favorito de 2023, el trabajo más reciente de Martin Scorsese se encuentra en los primeros lugares, algo que, espero, muchos también tengan.

Vía: Amazon Prime Video