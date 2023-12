Después de años de espera, El Niño y la Garza, la nueva película de Studio Ghibli está a solo unas semanas de su estreno oficial en México. De esta forma, recientemente se dio a conocer que todos aquellos que desean asistir al cine para disfrutar de esta cinta animada, ya pueden pre-ordenar sus boletos.

El Niño y la Garza se estrenará oficialmente el próximo 28 de diciembre, con un pre estreno planeado para el 25 de diciembre. De esta forma, Cinépolis y Cine Caníbal han revelado que la preventa para esta cinta ya está disponible, y aquí puedes adquirir tus boletos. Es así que podrás hacer muy interesante en tus vacaciones de fin de año.

"Una obra maestra, la imaginación visual de Hayao Miyazaki no tiene límites".#ElNiñoYLaGarza🪶de #StudioGhibli

Ya puedes adquirir tus boletos para este fantástico preestreno aquí👉https://t.co/WwMonkYY3a pic.twitter.com/Fy6X8kiGOe — Cine CANÍBAL® (@cineCANIBAL) December 5, 2023

Para aquellos que aún no la conoce, esta es la descripción de la película:

“Un joven llamado Mahito que extraña a su madre se aventura en un misterioso mundo compartido por los vivos y los muertos con la ayuda de una garza parlante. Allí, la vida encuentra un nuevo comienzo. Una fantasía sobre la vida, la imaginación y la aventura. De la mente del maestro de la animación Hayao Miyazaki”.

El Niño y la Garza es la más reciente película de Studio Ghibli, dirigida por el legendario Hayao Miyazaki. La cinta está inspirada en la How Do You Live?, libro japonés escrito por Genzaburo Yoshino. En inglés, el doblaje cuenta con un gran talento compuesto por estrellas como Robert Pattinson. Sin embargo, por el momento se desconoce cuáles serán los actores que podremos escuchar en el doblaje al español latino.

Te recordamos que El Niño y la Garza llegará a los cines de México el próximo 28 de diciembre, con un pre estreno planeado para el 25 de diciembre. En temas relacionados, así luce la palomera de Wonka. De igual forma, se confirma nueva temporada de My Hero Academia.

Nota del Editor:

Soy un gran fan de Studio Ghibli, y creo que esta será la primera película del estudio que vea en el cine, por lo que estoy emocionado. Más allá de vistazos a un tráiler, no he visto algo sobre esta cinta, por lo que espero sorprenderme con el trabajo más reciente de Hayao Miyazaki.

Vía: Cinépolis