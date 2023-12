Así luce la palomera de Wonka para Cinépolis

Ir al cine es más que solo ver una película. Desde hace años, los coleccionistas han visto este lugar como una forma de expandir su pasión por ciertas franquicias, y uno de los productos más buscados son las palomeras. Es así que Wonka ya en los cines, se ha revelado cómo es que lucen los productos relacionados con esta cinta.

Por medio de redes sociales, los usuarios han revelado cómo es que luce la palomera de Wonka que ofrece Cinépolis en estos momentos. Este objeto de colección cuenta con un diseño inspirado en el sombrero del famoso chocolatero, quien en esta ocasión es interpretado por Timothée Chalamet en una precuela que nos muestra cómo es que este personaje se convirtió en la leyenda de los dulces que todos conocemos.

Aunque por el momento no se ha revelado el precio de la palomera para el público en general, sabemos que la dinámica para adquirir uno de estos productos no ha cambiado. Esto significa que cualquier persona puede adquirir este coleccionable. Sin embargo, solo un cliente podrá comprar una unidad. De igual forma, no habrá algún tipo de preventa, por lo que tendrás que ir a Cinépolis a partir del día de hoy para adquirir tu palomera.

Al igual que muchos objetos de colección, las palomeras han sido víctimas de las reventas, en donde la gente adquiere de alguna u otra forma una enorme cantidad de productos, solo para ofrecerlas al público a un precio exorbitante. Si bien Cinépolis ha hecho todo lo posible para remediar esto, aún es posible encontrarse en sitios como Mercado Libre estos productos, y si deseas obtener uno, tendrás que gastar una gran cantidad de dinero.

Nota del Editor:

Sonará como una blasfemia, pero no me gusta la comida que ofrecen los cines. Ni siquiera soy un admirador de las palomitas, por lo que la obsesión con obtener palomeras y otros productos similares es algo que me ha eludido por años, y esto seguramente se mantendrá por mucho tiempo.

