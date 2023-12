Anya Taylor-Joy vive situación incómoda con un fan

Durante el fin de semana pasado se llevó a cabo CCXP en Brasil, un evento en donde tuvimos el primer vistazo a la serie de Fallout, la cuarta temporada de The Boy y más. Junto a esto, múltiples actores y actrices asistieron al evento, entre ellos, Anya Taylor-Joy, quien vivió un momento sumamente incómodo con un fan.

Como parte de los anuncios que se hicieron, Anya Taylor-Joy asistió al CCXP para promocionar la película de Furiosa, una precuela de Mad Max: Fury Road. De esta forma, durante su llegada al evento, la actriz tuvo la oportunidad de saludar y tomarse fotos con sus fans. Sin embargo, fue justamente aquí en donde una persona vivió una de las interacciones más incómodas que se pueden tener con una celebridad.

Un fan deseaba tener una foto con Anya Taylor-Joy, algo a lo que la actriz accedió. Sin embargo, al momento de tratar de tomar la foto, la protagonista de Queen’s Gambit no tenía idea de cómo hacer esto desde un celular Android. Al tratar de tomar la foto, oprimió el botón equivocado, y bloqueó el dispositivo, situación que se repitió en dos ocasiones más. Esto fue lo que comentó el fan:

“Imagínese, tiene la suerte de que Anya Taylor-Joy tome su teléfono celular para tomar una foto. ¡Y a su mala suerte SE LE PERDIO EL BOTÓN PARA TOMAR LA FOTO DOS VECES, APAGANDO EL CELULAR!!! Bueno, amigos, a mí me pasó, no tengo foto con Anya Taylor-Joy por su lentitud jajaja”.

Lamentablemente, el fan no pudo tomarse la foto con Anya Taylor-Joy y, considerando la vida de estas estrellas, es muy poco probable que logre reencontrarse con la actriz para cumplir su deseo. Junto a esto, destaca el hecho de que la protagonista de The Menu no tiene una idea clara de cómo es que los dispositivos Android funcionan, o al menos la presión del momento fue demasiado para ella.

Fuera de este incidente, la presencia de Anya Taylor-Joy en CCXP fue positiva, ya que tuvo la oportunidad de presentar el primer tráiler de Furiosa, una cinta en donde interpretará a una versión joven del personaje que vimos por primera vez a cargo de Charlize Theron. Junto a esto, Chris Hemsworth, reconocido por interpretar a Thor en el MCU, también tendrá un papel en esta cinta, la cual llegará a los cines en algún punto de 2024.

Furiosa será el primer spin-off de Mad Max, y la primera vez en la que no vemos al protagonista que todos reconocemos. Recordemos que la serie de Mad Max comenzó en 1979. Esta cinta nos presenta a Mel Gibson en el papel principal, quien interpreta a un policía que decide vengarse de una pandilla después de perder a su esposa e hijo. Subsecuentes secuelas tomaron a este personaje y lo llevaron a un futuro distópico, en donde la humanidad ha sido reducida a tribus que viven en el desierto.

Después de tres películas protagonizadas por Mel Gibson, muchos pensaron que la serie había llegado a su fin. Sin embargo, en el 2015 se estrenó Mad Max: Fury Road, un reboot en donde Tom Hardy tomó el manto de Gibson, y se le dio un gran enfoque al personaje de Furiosa. Por el momento se desconoce si veremos una nueva película de Mad Max en el futuro, pero al menos este universo se mantendrá con vida de alguna u otra forma.

Todos han tenido una interacción incómoda con alguna celebridad. Ya sea que la conversación no va por donde uno lo desea, o la situación impide que se pueda convivir adecuadamente. Todo es cuestión de suerte, y parece que el joven brasileño simplemente no la tuvo en esta ocasión.

