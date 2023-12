Tráiler de la segunda temporada de Halo

No es un secreto que la primera temporada de la serie de Halo no fue el éxito que se esperaba. Sin embargo, Paramount no se da por vencido, y durante la semana pasada estuvo revelando información sobre la segunda temporada de esta serie, lo cual culminó con la revelación oficial del tráiler.

Hace un par de horas, la cuenta oficial de Paramount+ en YouTube compartió el primer tráiler de la segunda temporada de la serie de Halo, en donde podemos ver más de Master Chief, Cortana, quien posee un diseño diferente en esta ocasión, y The Covenant.

La serie de Paramount+ se centra en Master Chief y el Comando Espacial de las Naciones Unidas mientras luchan para acabar con la alianza alienígena conocida como Covenant mientras intentan acabar con la humanidad en busca del mundo del mismo nombre. El tráiler de la segunda temporada nos ofrece un adelanto lleno de acción al próximo capítulo del programa, incluido el reinado de destrucción del Covenant mientras intensifican sus esfuerzos para eliminar a la raza humana de la galaxia. El avance también destaca los intentos de nuestro protagonista y la UNSC para detener a sus enemigos mortales, así como el regreso de Cortana, aunque con un nuevo diseño.

Uno de los misterios más importantes que nos dejó la conclusión de la primera temporada de Halo, fue si Master Chief había conservado su autonomía después de ser tomado por Cortana en el final. El tráiler continúa dejando esto como un misterio, aparentemente provocando que él pueda estar más dedicado a la misión del NSC que antes.

Por otro lado, el tráiler también muestra un nuevo diseño de Cortana apareciendo ante un personaje no revelado. Dado que la inteligencia artificial fue creada por la Dra. Halsey de Natascha McElhone en contra de las órdenes de la Oficina de Inteligencia Naval, bien podrían haber creado una nueva versión de Cortana que se adaptara mejor a sus posibilidades. Si Halsey no hubiera estado involucrada, esto también explicaría por qué se ve drásticamente diferente de la versión del personaje de la temporada uno, dado que el creador de Spartan-II diseñó a Cortana según ella misma.

Más allá de continuar con la historia y resolver una serie de misterios, la segunda temporada de Halo tiene el potencial de remediar los errores del pasado. Si bien la serie tuvo el suficiente éxito para ameritar una continuación, el público en general rápidamente abandonó esta producción al darse cuenta de qué tan diferente era en comparación con los juegos que todos conocemos. De esta forma, enfocarse en el conflicto principal entre razas bien podría ser lo que atraiga a todos los fans una vez más.

Junto a esto, en el último año hemos visto una serie de adaptaciones mucho más exitosas, como bien lo fue la serie de The Last of Us por parte de HBO. De esta forma, Paramount bien podría aprender un par de lecciones de esta producción para hacer que Halo sea mucho más entretenida y llamativa para el público en general, no solo los fans que se saben de memoria cada elemento de la historia de Halo.

La segunda temporada de Halo llegará a Paramount+ el próximo 8 de febrero de 2024. En temas relacionados, ex desarrollador de Halo no está contento con los shooters actuales. De igual forma, la quinta temporada de Halo Infinite revivió la pasión de los jugadores.

Nota del Editor:

La segunda temporada de Halo bien podría ser todo un éxito. Sin embargo, considerando el trabajo que se ha hecho con las adaptaciones de videojuegos en el último año, si la producción de Paramount no logra cumplir con las expectativas, podría verse como un fracaso tan grande que no amerita una tercera temporada.

Vía: Paramount