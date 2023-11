Ex desarrollador de la saga Halo critíca a los shooters actuales

Desde que DOOM llegó para establecer un estándar, mucho han cambiado las reglas en los videojuegos shooters, y esto nos lleva a que Call of Duty se ha convertido en la marca que se puede considerar como el camino a seguir, algo con lo que no hay mucha gente de acuerdo. Entre ellos tenemos a un ex desarrollador de Halo en la época de Bungie, estableciendo que hay un elemento que ha echado a perder la parte del multijugador.

Según lo mencionado por Max Hoberman, la tecnología para emparejar en partidas a los jugadores en base a su habilidad ha logrado que las cosas empeoren, dado que esta forma puede hacer que el jugador se encuentre con personas mucho más experimentadas en los juegos. Como por ejemplo se puede tomar a la saga de Call of Duty, la cual utiliza este tipo emparejamiento desde hace muchos años atrás.

Aquí lo mencionado por el usuario:

The failure of modern skill-based matchmaking, imho, is that it's designed to maximize these perfect match scenarios and minimize the others. When it's working, a majority of games become super tight, super stressful. That's not fun for most players. Where's the variability?

