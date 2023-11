Anya Taylor-Joy podría sumarse a esta película del MCU

Con la salida de The Marvels hace un par de semanas, parece que el MCU empezará a tomar un camino nuevo en el que personajes que nunca se habían aparecido darán sus primeros pasos, esto con los posibles jóvenes Vengadores y la batuta de los héroes más poderosos que ha pasado a las manos de Shang-Chi. Y con esto, se necesitan más actores para llegar a este universo, sobre todo a la trama de cintas como Los Cuatro Fantásticos, y hablamos más de villanos.

Según lo mencionado por los medios, la actriz Anya Taylor-Joy podría ser elegida para entrar a estas películas, concretamente a los Cuatro Fantásticos, esto se dio por parte de un usuario que anteriormente platicó sobre la llegada de Pedro Pascal como Reed Richards, la cual al parecer es acertada. Y en cuanto al papel que podría interpretar, se dice que será de antagonista, por lo que se puede descartar que sea Susan Storm o también Silver Surfer, pues Marvel estaría buscando una versión femenina de este último.

Vale la pena mencionar, que Taylor-Joy se ha convertido en una estrella bastante popular, incluso ha participado en un papel de cine de superhéroes en un spinoff de X-Men conocido como The New Mutants. También se le ha visto en los créditos de otras cintas como The Witch , Last Night in Soho , The Northman , The Menu y The Super Mario Bros. Movie. Por lo que integrarla a esta películas puede ser algo inteligente por parte de Disney.

Esto ha mencionado el productor de la película, Kevin Feige:

Los Cuatro Fantásticos son la base de todo lo que vino después en los cómics. Ciertamente ha habido versiones de ello [en la pantalla], pero nunca habitaron la narración del MCU. Y eso es algo que es realmente emocionante para nosotros.

Recuerda que la película se estrena el 2 de mayo de 2025.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Me parece que el MCU se está enredando más de lo necesario, pero ya veremos si al final todo este proceso vale la pena cuando llegue Secret Wars. Esta explosión del multiverso que muchos queremos ver en la pantalla grande.