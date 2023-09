Remake de Bloodborne podría llegar en 2025

Una remasterización de Bloodborne tiene que ser uno de los juegos que más gente en todo el mundo ha estado pidiendo con insistencia, pero parece que no veremos una por unos años más, según los nuevos rumores que circulan en línea. Según lo informado en el subreddit de Gaming Leaks, I’m a Hero Too, un filtrador que demostró su credibilidad al revelar la existencia de Persona 3 Reload antes del anuncio oficial y hablar extensamente sobre el aún no anunciado remake de Final Fantasy IX, reveló recientemente información interesante relacionada con los proyectos futuros de Sony Interactive Entertainment y más en el servidor Discord de Snitch.

Hablando sobre Bloodborne, el filtrador reveló que la remasterización está en desarrollo y apunta a una ventana de lanzamiento en 2025, lo que tendría sentido, ya que sería el décimo aniversario del juego. Además, el desarrollo de esta remasterización, así como el del rumoreado remake de Horizon Zero Dawn, está siendo liderado por Nixxes y no por Bluepoint Games, que está trabajando en otros dos proyectos. También podría estar en marcha una serie de anime de A1 basada en el RPG de acción de FromSoftware.

Dado que la remasterización de Bloodborne está al menos a dos años de distancia, no la veremos pronto, ni siquiera en el próximo State of Play, que se llevará a cabo más adelante este mes. Al igual que el evento del año pasado, el evento de septiembre de 2023 se centrará en juegos desarrollados por estudios asiáticos, lo cual es comprensible dado que la Tokyo Game Show 2023 también se celebrará este mes. Uno de los juegos que podría mostrarse en el evento es el juego de mundo abierto Project: The Perceiver.

Además de revelar información sobre la remasterización de Bloodborne y otros proyectos de Sony, que incluyen nuevas IP de Santa Monica Studio y Naughty Dog, así como nuevas asociaciones con Marvel, el filtrador también reveló nueva información sobre Kingdom Hearts 4. Habiendo visto el juego funcionando solo en PlayStation 5, al igual que Persona 6, especulan que ambos podrían ser exclusivos de consola de PS5. Además, el filtrador reveló que la próxima vez que veamos la cuarta entrega de la serie, será con un tráiler centrado en Riku.

Se ha rumorado una remasterización de Bloodborne durante mucho tiempo, por lo que debemos tomar toda esta información con precaución. Sin embargo, el filtrador demostró su credibilidad, por lo que existe la posibilidad de que finalmente podamos regresar a Yharnam en el futuro y experimentar la emoción de la caza como nunca antes.

Vía: WccfTech

Nota del editor: Ni siquiera terminé el primero T_T avisen bien si van a hacer el remake para esperarlos.