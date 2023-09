One Piece estrena un nuevo opening

El anime de One Piece lanzó el episodio 1074, que presenta un nuevo opening con la canción “The Peak” de la banda de pop japonesa Sekai no Owari. Han pasado aproximadamente un año y medio desde que escuchamos por primera vez “Paint” de I Don’t Like Mondays, que se ha utilizado desde que se emitió el episodio 1005 el 9 de enero de 2022. Antes del estreno del capítulo se lanzó un video teaser con imágenes del nuevo opening y puedes verlo a continuación. También se presentó una nueva canción para el ending del show regresando al misma tema que se escuchó hace más de 17 años.

El avance del episodio 1074 de One Piece reveló que el título sería “Confío en Momo – ¡La Técnica Final Poderosa de Luffy!” Luffy todavía está sonriendo y aparentemente jugando con el Yonko, y Momo también recibirá algo de atención. Anteriormente en el anime, tanto Sanji como Zoro tuvieron episodios increíbles para la conclusión de sus peleas.

El episodio 1075 del anime se lanzará el próximo domingo 10 de septiembre, mientras que el manga de One Piece volverá de su descanso y lanzará el capítulo 1091. Puedes ver el anime en Crunchyroll.

¡Netflix también lanzó todos los 8 episodios de la adaptación en vivo de One Piece el 31 de agosto!

Vía: YouTube

Nota del editor: Maldita sea me van a hacer ver el live-action.