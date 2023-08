Estas son las calificaciones que está obteniendo One Piece

Desde su inicio en 1997, One Piece se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes del anime y el manga. La historia épica de piratas, aventuras y camaradería ha cautivado a audiencias de todas las edades, lo que ha llevado a la creación de más de mil emocionantes episodios de anime y una impresionante cantidad de tomos de manga. Pero la huella de One Piece no se detiene ahí, ya que su influencia ha trascendido a la pantalla grande y ahora a las plataformas de streaming.

La noticia de que Netflix estaba trabajando en una serie live-action de One Piece generó un zumbido emocionante entre los fans. No es sorpresa que el entusiasmo esté acompañado de cierta aprehensión, ya que los intentos previos de adaptar icónicas obras japonesas al live-action no siempre han sido bien recibidos. Sin embargo, los fans también están llenos de esperanza de que esta adaptación logre capturar la esencia y la magia que han hecho que One Piece sea tan querido.

La incertidumbre sobre el destino de esta adaptación ha sido un tema candente. ¿Podrá Netflix finalmente brindar una adaptación que esté a la altura de las expectativas de los fans y que haga justicia a la vasta y rica historia de One Piece? La respuesta a esta pregunta parece estar en el horizonte, ya que las calificaciones de la serie live-action de One Piece en Rotten Tomatoes han comenzado a surgir.

Las primeras calificaciones y reseñas son un buen augurio para los fans, ya que indican que la serie está siendo bien recibida. Si bien aún es temprano para sacar conclusiones definitivas, el hecho de que la serie esté recibiendo críticas positivas es un alivio para aquellos que han estado esperando ansiosamente ver cómo se desarrolla esta adaptación en acción real.

Todo parece indicar que Netflix al fin lo logró, es curioso notar que incluso la calificación de la audiencia supera la de la prensa especializada.

Pero tú puedes ser el mejor juez viendo la serie, la cual se estrena hoy 31 de agosto 2023 en Netflix.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Esta sí la voy a ver, y con esas calificaciones parece que todo saldrá bien, si me atrapa, tal vez empiece el largo camino de ver los más de mil capítulos de anime.