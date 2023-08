Por fin podrás jugar Bloodborne a 60fps en PS5

Uno de los mejores exclusivos de PlayStation 4 finalmente ha sido actualizado para PlayStation 5 para funcionar a suaves y fluidos 60fps, y todo gracias a los fanáticos. La PlayStation 4 ha tenido su cuota de juegos destacados, pero la mayoría de ellos ya han sido actualizados para aprovechar el hardware más potente de PlayStation 5. Marvel’s Spider-Man obtuvo un remaster. The Last Of Us obtuvo un remake completo. Horizon Zero Dawn recibió una actualización de 60fps. Pero hay un juego que nunca recibió el amor que merecía.

Lanzado en 2015, me atrevería a sugerir humildemente que Bloodborne es uno de los mejores exclusivos de PlayStation de todos los tiempos, y el mejor juego del estudio FromSoftware, creadores de Dark Souls. Vicioso, aterrador y con un mundo laberíntico de rutas y atajos entrelazados, es una obra maestra. ¡Qué lástima que Sony se niegue a reconocer la existencia del juego!

Los fanáticos han deseado un puerto para PC o un remaster para PS5 durante años. Incluso una actualización para que el juego funcione a 60fps en PS5 no estaría de más. Lamentablemente, Sony trata a Bloodborne como si hubiera llegado borracho a la boda de un pariente o como si fuera la vergüenza de la familia.

¿La buena noticia? Los fanáticos dedicados han logrado que Bloodborne funcione a 60fps y 1080p en PlayStation 5. Los pilares de la comunidad de Bloodborne, Lance McDonald e Illusion, han creado un parche no oficial que se ejecuta en una PS5 estándar. El resultado es absolutamente impresionante, y puedes verlo a continuación. Una advertencia: hacer que este parche funcione en tu PS5 requiere modificación, algo que no podemos aconsejar, ya que corres el riesgo de arruinar tu consola si no sabes lo que estás haciendo.

Here it is, Bloodborne at 60 FPS from @manfightdragon on a hacked PS5 (Firmware 3.00-4.51) pic.twitter.com/LbApmT6wDK — illusion (@illusion0002) August 7, 2023

Aún así, podemos esperar que este último triunfo anime a alguien, a cualquiera en Sony, a tomar la decisión de hacer que Bloodborne en PS5 sea una realidad.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: No he probado mi copia de Bloodborne en mi PS5 por estar esperando que llegue una actualización o remasterización, pero, creo que ya dejaré de esperar y terminaré al fin el juego.