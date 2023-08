Square Enix sufre en la bolsa por Final Fantasy XVI

Desde su lanzamiento el juego más reciente de Square Enix, Final Fantasy XVI, ha estado en el ojo de la polémica, dado que no ha sido recibido de la mejor manera debido a que se sale de la ecuación debido a que ya no es lanzamiento que esté tan enfocado en el RPG. Eso mismo se ha traducido a que las ventas no sean las esperadas según los pronósticos.

Como lo mencionan algunos medios, las ganancias de la empresa disminuyeron a un 65%, y así han dado ha conocer algunos días que el juego más reciente de la línea principal no cumplió con lo esperado a pesar de tener una promoción sólida. Aquí se hablan de detalles como el cambio de género de la franquicia al orillarse más a la acción y también la escazes inicial de Ps5.

Vale la pena mencionar, que sus ventas de lanzamiento fueron bastante buenas, 3 millones de copias para ser más exactos, pero a partir de ese momento el asunto no cambió para bien, incluso teniendo devoluciones de satisfacción en algunos casos. No se han dado nuevos números, pero las ganancias indican que la distribución de copias no ha sido la más adecuada.

No está de más comentar, que las acciones de la empresa disminuyeron el 15% este mismo lunes, teniendo la esperanza de que el juego se puede recuperar al lanzarse en otras plataformas como la PC en un futuro. Sin embargo, es posible que se tenga una especie de trato de un año con Sony, por lo que mientras se deben vender todas las copias posibles en PS5.

Vía: VGC

Nota del editor: Definitivamente no ha sido un buen lanzamiento para la franquicia, pero es entendible debido a que no hay tantas PS5 por ahí distribuidas, y no todos son fanáticos de esta marca. Quedará ver si todo esto se estabiliza con la segunda parte del remake de FFVII.