Jaffe confiesa la verdad del remaster de Bloodborne

Todo mundo habla del próximo PlayStation Showcase bueno, todo mundo está hablando de Zelda, pero los fans de Sony esperan con ansias el próximo Showcase, porque, se supone que este evento presentaría las novedades fuertes de la marca, como solía hacerlo dentro del marco de la ahora difunta E3. Y una de las cosas que más ilusión causa es el posible remaster de Bloodborne.

Estas esperanzas tomaron fuerza cuando, David Jaffe, creador de God of War, hizo comentarios en un una transmisión en vivo que hizo por YouTube en las que prácticamente aseguraba saber que el remaster en cuestión ya estaba bajo desarrollo.

Cuando un fan mencionó la ausencia de Bloodborne en la próxima presentación de PlayStation, Jaffe respondió diciendo: “Oh sí, me encanta ese juego, hombre. No sé si es un remaster, no sé si es simplemente una versión para PC, pero sabemos que está en desarrollo”.

Otro fan continuó la discusión sobre Bloodborne simplemente diciendo en el chat en vivo: “Bloodborne 2“. Pero Jaffe respondió diciendo: “¿Bloodborne 2? No creo que Bloodborne 2 esté en desarrollo”.

El asunto se viralizó y Jaffe decidió hacer la siguiente declaración en otra de sus transmisiones en vivo más reciente:

“No tengo conocimientos de insider, no sé nada que la gente no sepa. El rumor de Bloodborne lleva circulando por la red mucho tiempo. Lo único con lo que cuento es un reporte de alguien que me dijo que es real y que debería revelarse pronto, pero no sé si esto va a suceder en el próximo PlayStation Showcase“.

Por si esto fuera poco, Jaffe también asegura saber que BluePoint Games está trabajando en el remake del primer Metal Gear Solid, un rumor que también tiene tiempo rondando por ahí. Lo que es seguro es que, ya no podemos creer ciegamente en lo que el señor diga.

Habrá que esperar al próximo 25 de mayo para conocer la verdad, fecha en la que se espera que tome lugar el comentado PlayStation Showcase.

Vía: NeoGAF

Nota del editor: Dejen de estar jugando con nuestros sentimientos 🙁 un upgrade de gráficos para Bloodborne no estaría nada mal, y ya vieron lo que Capcom puede lograr remasterizando las sagas de la era del primer PlayStation, ¿qué están esperando?