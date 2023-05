Nintendo ya está trabajando en el próximo Zelda

Seis años después de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, su secuela directa, Tears of the Kingdom, finalmente está en manos de los propietarios de Switch. Por supuesto, no hay mejor momento para comenzar a preguntar sobre el futuro de la serie, y ya hemos obtenido nuestro primer adelanto oficial.

La pista más pequeña del próximo Zelda de Nintendo proviene de una serie de nuevas entrevistas publicadas hoy con el director Hidemaro Fujibayashi y el productor Eiji Aonuma.

“Oh, y parece probable que Fujibayashi ya tenga planes para el próximo juego de Zelda, aunque ni siquiera se lo ha dicho a Aonuma”, tuiteó Zachary

Small, colaborador de The New York Times, quien recientemente habló con ambos desarrolladores. Si bien no es una sorpresa que Nintendo continúe trabajando en una de sus franquicias más populares de todos los tiempos, es inusual ver una referencia al futuro de la serie tan pronto después del lanzamiento de Tears of the Kingdom.

El próximo juego seguramente llegará a la próxima consola de Nintendo, posiblemente una Switch Pro o Switch 2, que se espera que llegue después de abril de 2024. ¿Qué podemos esperar del próximo juego? Aparentemente, ni siquiera Aonuma lo sabe, pero hubo algunas citas interesantes de la reciente gira de prensa del dúo que hicieron que los fanáticos especularan. ¿Continuará Ganondorf evolucionando y potencialmente incluso se convertirá en un personaje jugable en algún momento?

“Es muy posible que a partir de ahora podamos ver un mayor desarrollo de personaje y cambios en su personalidad a medida que la serie continúa”, dijo Aonuma a The New York Times. “Ganondorf es un ingrediente que usamos para complementar la jugabilidad”.

¿Y qué pasa con Zelda? Los fanáticos han perdido la esperanza de que la protagonista femenina asuma un papel más central y empoderado en una entrega principal. ¿Podría finalmente tomar el protagonismo en un nuevo juego?

“Sentimos que lo que tiene más prioridad es esta idea de jugabilidad”, dijo Aonuma a Vanity Fair. “Si resulta que la jugabilidad en particular que estamos tratando de llevar a cabo se vería mejor con Zelda asumiendo ese papel, entonces es posible que esa sea una dirección que podríamos tomar. Dicho esto, por supuesto, como no estamos seguros de cuál será la próxima experiencia de juego, no podemos decir cuál será el próximo paso de Zelda”.

Algunos jugadores también han estado divididos sobre el giro de mundo abierto que ocurrió con Breath of the Wild. Tears of the Kingdom profundiza en ese giro, haciendo que el espacio explorable sea aún más grande e introduciendo toneladas de habilidades de final abierto que incentivan la experimentación, a diferencia de juegos anteriores donde los complejos laberintos tenían soluciones cuidadosamente calibradas.

“Cuando pensamos en juegos del pasado en los que hemos trabajado, donde había un puzzle por resolver y solo una respuesta, ese es un enfoque de desarrollo del pasado”, dijo Aonuma a Game Informer. “Ahora, estoy contento de que hayamos llegado a este método en el que estamos dando a la gente muchas opciones, y hay muchas respuestas para un solo problema, y todas pueden ser potencialmente correctas. Me alegra haber llegado a este tipo de estilo de desarrollo”.

Ciertamente suena como si el equipo estaría contento de seguir construyendo sobre ese estilo de juego en lugar de volver a las aventuras más lineales y estructuradas de Ocarina of Time o Skyward Sword. O tal vez no. Uno de los comentarios más interesantes que hizo Aonuma tuvo que ver con cómo las ideas de diseño que se abandonan en un juego aún pueden volver en otro.

“Esto es algo que creo que el Sr. Miyamoto ha dicho en el pasado, pero cuando tienes una idea y tratas de hacerla funcionar, y no funciona, no abandonas esa idea”, dijo a Game Informer. “En su lugar, espera la oportunidad adecuada para llegar. Esas ideas -y creo que esto es cierto de nuestros desarrolladores- se quedan en sus cabezas; las mantienen consigo mientras continúan en su trabajo. Cuando esas cosas se acumulan, y se presenta la oportunidad adecuada, encontramos la oportunidad de implementar esas ideas”.

Entonces, ¿qué ideas se han acumulado después de completar el trabajo en Tears of the Kingdom? Ni Aonuma ni Fujibayashi lo dicen.

“Tengo algunas en mente, pero no estoy seguro de si puedo compartirlas aquí”, dijo este último a Polygon cuando se le preguntó. “No quisiera arruinar la sorpresa para la gente”. Aonuma tampoco cedió. “Sí, no, eso me causaría problemas”, dijo. “Así que por favor, no lo hagan”.

Vía: Games Radar

Nota del autor: Es obvio que la gente espera que se esté trabajando en el próximo Zelda, tras las declaraciones que se hicieron acerca de cómo empezaron a trabajar en Tears of the Kingdom tras el lanzamiento de Breath of the Wild, pero si el próximo juego es para la siguiente consola, es muy probable que se tomen un descanso, también hay que explorar lo que el nuevo hardware puede ofrecer.