Contenido del primer parche de Zelda: Tears of The Kingdom

Parece increíble, pero al fin hemos llegado al día de lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que por mucho es uno de los más esperados del año por la industria en general. Mismo que de momento ha recibido bastantes calificaciones positivas por parte de la prensa, y que ahora los fans ya podrán puntuar en páginas de crítica.

Como todo juego de la actualidad, es obvio que iba a recibir una actualización de lanzamiento, la cual se confirmó hace ya unos días atrás, pero que no se había mencionado su contenido. Sin embargo, la duda se ha disipado cuando la gente empezó a jugar en la noche del 11 de mayo, sacando información concreta de las mejoras que se suman al juego.

Primero se agrega a l​Las entradas de nombres de caballos la posibilidad de usar caracteres coreanos, chinos (simplificados) y chinos (tradicionales), solamente que hay que cambiar el idioma total de la consola para poder aplicarlos. Por su parte, hay mejoras ligeras de estabilidad, esto para que no se hagan presentes bugs o también caídas de cuadros más allá de lo común.

Con el tiempo es evidente que más parches serán lanzados, pues suelen presentarse detalles que incluso ni los propios testers se logran encontrar en su partida de prueba. Así que será cuestión de esperar para que la experiencia sea óptima.

Recuerda que el título ya está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Realmente no se añadió mucho, y eso significa que el juego sin actualización prácticamente carecía de errores. Solo estaba el tema de las letras en otros idiomas.