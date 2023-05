Zelda: Tears of The Kingdom ya tiene puntaje de la prensa

El día ha llegado finalmente, pues en la noche por fin se va a liberar el tan esperado The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, videojuego que por mucho es el que más están queriendo probar los fans de Nintendo. Y ahora, la prensa ha soltado sus respectivas reseñas y por ende, el título ya cuenta con su promedio de notas en páginas de crítica.

Parece que los medios han estado de acuerdo con que es un producto que vale bastante la pena, dado que las calificaciones individuales incluyen de 90 para arriba, teniendo así algunas variaciones. Por su parte, los puntajes de 100 no podían faltar, pues se menciona que podría ser el nuevo puesto de mejor videojuego de todos los tiempos, quitando el lugar BOTW.

Por el momento, el título cuenta con el puntaje de 97, mismo que podría aumentar un poco a lo largo del día, o también podría disminuir.

Com 60 vereditos publicados até agora, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom inaugura um imenso 97 / 100 no Metacritic Ele se torna o jogo mais bem avaliado de 2023 nos videogames pic.twitter.com/6YY11B4tX3 — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) May 11, 2023

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo. Para quienes lo tengan en digital lo podrán jugar el 11 en punto de las 10:00 PM de México.

Vía: Metacritic

Nota del editor: Esto solo hace que las ganas de jugarlo ya sean incontrolables, y lamentablemente para mí va a tardar más porque lo compré en formato físico. Ahora solo será estar viendo la ventana para ver si llega el repartidor de Amazon.